Nous partons vers l’inconnu à Melbourne

Les doigts se sont croisés, mais le Grand Prix d’Australie semble avoir résisté au coronavirus et nous avons hâte de lancer la saison 2020.

La campagne 2019 s’est terminée avec Lewis Hamilton au sommet de la montagne pour la sixième fois et, avec une réglementation stable, nous nous attendions à ce que les équipes reprennent là où elles s’étaient arrêtées.

Mais ce n’est peut-être pas le cas – Red Bull et Ferrari ont terminé 2019 comme de véritables menaces pour Mercedes, mais pendant la morte-saison, il semble que le trio ait eu des fortunes mitigées.

Avec l’aimable autorisation de Valtteri Bottas, Mercedes a établi le temps le plus rapide des tests de pré-saison, un 1: 15.732 sur les pneus C5, et que W11 semble être une autre bête de course produite par l’équipe allemande dominante qui partira à la recherche d’un septième Pilotes consécutifs ‘et le titre des constructeurs doublent.

Ils nous ont également présenté leur système de direction à deux axes (DAS) lors des tests de pré-saison – que ce soit le plan ou non, nous ne le saurons probablement jamais, mais les caméras ont capturé ce volant sophistiqué de toute façon.

📰Konu: Mercedes’in DAS sistemi

👤Andreas Seidl | McLaren Takım Patronu

🗣 “F1’de görülmesi harika Olan böyle bir girişim için Mercedes’e Sapka çıkarmamız gerekiyor … Yaptıkları bu Séyi Halka açıklamış olmaları için de ayrıca Sapka çıkarmamız lazım.” 🎩pic.twitter.com / VBoqNR0hph

– Tutkumuz F1 🏎️ (@ F1tutkumuz) 2 mars 2020

Hamilton et Bottas auront la possibilité de pousser et de tirer leur volant pour régler le pincement de leurs roues avant – les principaux avantages sont moins de traînée, une meilleure capacité dans les virages et une usure des pneus inférieure, mais personne ne sait à quel point il peut être avantageux leur donner, ou s’ils vont même l’utiliser à Melbourne.

L’appareil sera interdit à partir de 2021, mais Mercedes espère l’utiliser pour un effet dévastateur pendant un an seulement et envoyer Hamilton à un septième championnat du monde qui le mettra au niveau de Michael Schumacher. Ou peut-être que Bottas peut arracher son premier championnat?

Le conseiller de Red Bull, le Dr Helmut Marko, pense que DAS vaudra deux dixièmes à Mercedes et s’attend à ce que sa tenue soit leur plus proche challenger.

L’équipe autrichienne a priorisé le kilométrage sur la vitesse lors des tests, mais quand ils ont fait tourner le moteur, Max Verstappen a fait le meilleur effort en 1: 16.269 sur les C4.

Nous avons hâte à Melbourne maintenant pour voir s’ils ont vraiment fourni au Néerlandais un RB16 qui peut défier les victoires de la première course, et s’ils l’ont fait, alors c’est certainement une saison passionnante à venir. Et son coéquipier Alex Albon jouera-t-il ailier ou poursuivra-t-il le titre lui-même?

Quant au dernier du trio élite de F1, celui de Ferrari, ils se dirigent vers Melbourne comme un véritable inconnu.

Il n’y a pas eu de temps au tour étouffant cette fois-ci lors des tests, et bien que la saison dernière ait montré que ce n’est pas nécessairement un signe de problème, leur manque d’optimisme l’est certainement.

Mercedes pense qu’il y a des sacs de sable à la Scuderia, ce qu’ils réfutent, mais le plus gros problème auquel Ferrari est le plus susceptible d’être confronté à Albert Park est leur récente débâcle avec la FIA.

Pour la première fois, les médias seront lâchés dans le paddock pour se demander exactement ce qui se passe avec ce règlement privé que Ferrari a conclu avec la FIA concernant leur moteur 2019.

La FIA a jugé que même si elle n’était pas «entièrement satisfaite» des conclusions de son enquête, il n’y avait pas suffisamment de preuves d’actes répréhensibles pour porter plainte contre Ferrari.

Les sept équipes non motorisées par Ferrari, dirigées par le patron de Mercedes, Toto Wolff, ont envoyé une lettre ouverte demandant la transparence de la FIA sur ce règlement, une lettre qui a valu la désapprobation du World Motor Sport Council.

Attendez-vous à ce que ce problème bouillonne à Melbourne – et nous pourrons alors déterminer où Ferrari est vraiment dans l’ordre hiérarchique.

Telle est leur préoccupation, Ferrari regarde par-dessus leurs épaules le dernier fabricant de controverse de pré-saison – Racing Point.

Leur RP20, ou «Mercedes rose» telle qu’elle est surnommée, ressemble beaucoup au W10 qui a assuré les championnats des pilotes et constructeurs confortablement pour les Silver Arrows l’année dernière.

Et lorsque vous copiez une voiture comme ça, on s’attend à ce qu’elle soit rapide, et il y a eu des flashs au cours des deux semaines de tests à Barcelone.

Sergio Perez a réalisé son meilleur temps avec un temps de 1: 16,658, mais c’était sur les pneus C3, contrairement à Charles Leclerc qui est allé trois dixièmes plus vite pour le meilleur effort de Ferrari mais sur les C5.

La Scuderia pense que Racing Point sera un rival pour les premiers tours, et soyons honnêtes, l’équipe a une histoire d’épine pour les grandes équipes – lancez-vous dans le Grand Prix d’Australie!

Le reste du milieu de terrain semble plus proche que jamais et il est difficile de prédire où ils en sont. McLaren et Renault semblent être les meilleurs paris comme ils l’étaient en 2019, mais l’équipe rebaptisée AlphaTauri a montré des signes de rythme lors des tests de pré-saison.

Nous ne pouvons pas non plus oublier qu’Alfa Romeo a dominé deux sessions à Barcelone grâce à Kimi Raikkonen et leur nouveau pilote de réserve Robert Kubica.

Certains calculs détaillés suggèrent que Haas est vers l’arrière du milieu de terrain alors qu’il cherche à remonter la commande après une année 2019 lugubre.

La formation américaine espère que grâce aux commentaires de Romain Grosjean, ils ont pu éliminer les problèmes qui les ont fait dégringoler sur le terrain un jour de course.

Et puis nous avons la dernière pièce du puzzle – Williams. Ils étaient constamment dans le milieu de terrain tout au long des tests.

Bien que sur les C5, George Russell ait réussi le septième temps le plus rapide des deux semaines avec un temps de 1: 16.871, un peu plus d’une seconde plus lent que le buteur de Bottas sur le même composé.

Mais même si Russell pense que le FW43 est une amélioration par rapport au FW42 oubliable, il ne s’attend pas à ce qu’il atteigne le Q2 en Australie.

Nous le saurons ce week-end, mais il est sûr de dire que presque tous les neutres de Formule 1 espèrent qu’il a tort.

La façon dont la saison se déroulera et le nombre de courses que nous aurons sont inconnues à ce stade grâce à la propagation mondiale des coronavirus, mais nous ne pouvons pas voir l’avenir, alors asseyons-nous et profitez du retour de la Formule 1 20 pilotes partent en course en Australie!

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.