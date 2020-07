Nous pouvons demander un changement des conditions du parc fermé

La décision de la FIA d’autoriser le système de direction à deux axes (DAS) de Mercedes nécessite de repenser les conditions du parc fermé, a déclaré le patron de Red Bull, Christian Horner.

Après avoir fait appel sans succès à DAS vendredi, Horner a été interrogé sur les implications plus larges de la décision dans une interview avec Sky Sports F1 lors de la troisième séance d’entraînement samedi.

« Je suppose que s’ils l’utilisent en qualifications, alors nous pourrions très bien demander à changer les conditions du parc fermé », a-t-il suggéré. « Si cela est désormais autorisé, vous demanderez évidemment de faire un changement non pas avec le volant, mais avec un jeu de clés, votre carrossage et roulettes et ainsi de suite, quoi qu’il contrôle.

« C’est ce que c’est. Chapeau à Mercedes, c’est un système intelligent. Il sera très, très difficile d’intégrer cela au cours de cette année alors qu’il sera interdit pour l’année prochaine. »

En vertu des règles du parc fermé, les équipes de Formule 1 ne sont pas autorisées à modifier la configuration de leur voiture une fois les qualifications commencées, et tout changement de l’angle de pincement des pneus avant (comme le fait DAS) constituerait normalement une violation des règles, les commissaires sportifs ont convenu il est exempté en raison de sa position dans le volant.

Pour sa part, Horner maintient toujours que la légalité de l’appareil est discutable, mais insiste pour qu’il continue, potentiellement en vue de la construction par Red Bull de son propre système DAS.

« À cet égard, c’est un outil qui, comme je l’ai dit, n’a rien à voir avec le pilotage de la voiture, car ils ne l’utilisent qu’en ligne droite », a déclaré Horner.

« C’est parfois l’ambiguïté que crée ce règlement. C’est quelque chose qui a été rangé pour l’année prochaine.

« Les commentaires d’ingénierie que nous avons reçus étaient qu’ils n’étaient pas entièrement conformes aux réglementations cette année, c’est pourquoi nous les avons remis en question et avons obtenu cette clarté tard hier soir.

«Le système est très, très compliqué. Bien sûr, il s’agit de savoir à quoi sert un volant? Les commissaires ont manifestement soutenu la décision de Nikolas Tombazis, le délégué technique sur place.

«Nous avons cette clarté maintenant. Nous savons que c’est légal, et si nous en voulons un, nous devrons concevoir le nôtre et l’intégrer.

« En ce qui nous concerne, le livre est fermé maintenant. »