“Nous savions que nous avions quelque chose de spécial”

L’ancien mécanicien Lotus Chris Dinnage a décrit comment l’équipe “savait que nous aurions quelque chose de spécial” à Ayrton Senna lorsqu’il a remporté sa première course de F1 avec eux ce jour-là il y a 35 ans.

La victoire décisive de Senna est survenue lors d’un Grand Prix du Portugal arrosé par la pluie à Estoril en 1985. C’était la deuxième course de la saison, et Senna «n’avait pas testé la voiture sur le mouillé», a révélé Dinnage dans une interview pour Classic Team Lotus.

“Nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre”, a déclaré Dinnage. «Nous n’en avions aucune idée.

«Nous étions assez confiants que nous allions bien faire car nous étions au Brésil deux semaines auparavant. Mais nous n’en avions aucune idée. »

Après s’être qualifiée en pole position par temps sec, Senna s’est éloignée du terrain quand il a plu dimanche. “C’est à ce moment-là qu’il a vraiment frappé la scène”, a déclaré Dinnage, “parce que les gens se sont alors assis et ont pensé” il a fait le tour de tout le monde sauf son coéquipier “, je pense.”

Senna a fait rouler tout le monde sur la Ferrari d’Alboreto. En fait, Senna a bouclé le quatrième coéquipier Elio de Angelis avant la fin de la course. Il a également doublé Patrick Tambay, qui était troisième, laissant Michele Alboreto la seule finisseuse non rodée avec plus d’une minute de retard à la deuxième place.

“Nous savions que nous aurions alors quelque chose de très spécial”, a déclaré Dinnage.

“Il [was] juste métronomique. Il a continué à frapper tour après tour après tour, en le gardant bien et cohérent et toujours plus rapide que quiconque. »

La saison précédente, Senna, au volant de Toleman, avait terminé deuxième derrière Alain Prost dans un Grand Prix de Monaco tout aussi humide. Prost a passé ces derniers tours à faire des gestes frénétiques pour que la course soit arrêtée tôt, ce qui était le cas.

«Il était juste métronomique» Senna a fait de même au Portugal, mais la course a duré jusqu’à deux heures. «L’une des choses dont il a peut-être profité ou qui a peut-être un peu amélioré ses sentiments, c’est si nous avions des radios à cette époque», se souvient Dinnage. «Mais les seules radios pit-to-car étaient quand elles étaient réellement dans la voie des stands, branchées. Nous n’avions donc aucune communication avec lui autre que le signal des stands.

«Je pense qu’il aurait vraiment aimé arrêter la course un peu plus tôt à cause des conditions. Mais il n’a pas été en mesure de nous faire part de ce point, ni aux fonctionnaires. Alors ça a continué à toute distance. Je pense que c’était probablement un grand soulagement à la fin. »

Lotus avait été proche de gagner à Monaco l’année précédente avec Nigel Mansell, a noté Dinnage. “Ce que tout le monde oublie, c’est que Mansell était à 48 secondes sur la route dans cette course et l’a jeté dans le mur”, a-t-il déclaré. “C’est lui qui aurait vraiment dû gagner cette course.”

Mansell a blâmé une ligne peinte en blanc glissant sur le circuit pour son accident qui a perdu la course. “[It was] étrange, la ligne blanche avait également été là à chaque tour précédent, donc je ne sais pas trop comment il a réussi à la manquer sur tous ces tours précédents et à réussir à la mettre dans le mur sur un autre “, a déclaré Dinnage.

«Il aurait dû ralentir un peu, mais il ne pouvait pas faire ça. Et c’est l’une des différences entre Nigel Mansell et Ayrton.

«Parce que Nigel avait la vitesse brute, cela ne fait aucun doute. Mais je pense qu’Ayrton avait cette même vitesse brute, mais il n’utilisait que 50% de sa capacité humaine pour conduire la voiture à pleine vitesse et il avait les 50% restants pour être vraiment conscient de tout ce qui se passait autour de lui. Alors que Nigel était à fond, plein et qu’il n’avait pas les mêmes niveaux de concentration qu’Ayrton. “

Mansell “a dit que nous étions tous fous” Lorsque Senna a remporté sa première victoire à Estoril, Mansell a été impliqué dans un quasi-accident de coiffure impliquant des membres de son ancienne équipe, qui avaient couru sur le circuit pour célébrer leur triomphe depuis 1982.

“C’était la dernière fois que des mécaniciens étaient autorisés de l’autre côté de la paroi des stands pour célébrer une victoire”, a déclaré Dinnage. «Nous étions tellement loin sur la piste que c’était vraiment très dangereux et Mansell a dû prendre l’herbe. Il s’en plaignait donc amèrement. Après cette course, ils ont interdit la mécanique, sautant par-dessus le mur des stands. »

Senna a évalué sa première victoire au Grand Prix dans les conditions atroces comme l’un de ses plus grands entraînements, dépassant même sa célèbre victoire à Donington Park en 1993.

“Il a toujours par défaut” non, en fait le plus difficile, le plus gratifiant, le meilleur, le plus difficile était Estoril – je n’avais pas de contrôle de traction, j’avais 900 chevaux et un levier de vitesse et trois pédales “, se souvient Dinnage.

