Nouveau règlement technique pour la F1 reporté à 2021

Après un accord unanime entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes, la mise en œuvre du règlement technique qui entrerait en vigueur à partir de la saison 2021, sera désormais reportée jusqu’en 2022. Ce changement est généré en raison des inconvénients que le coronavirus.

Toutes les parties ont discuté de l’état actuel du championnat 2020 et de la manière dont le sport réagira aux défis actuels causés par la pandémie de COVID-19. En raison de la situation financière actuellement instable que cela a créée, il a été convenu que les équipes utiliseront leur châssis 2020 pour concurrencer en 2021, avec le gel possible d’autres composants à discuter en temps opportun.

L’introduction et la mise en œuvre du règlement financier se poursuivront comme prévu en 2021, et les discussions se poursuivent entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes concernant d’autres moyens d’économiser des coûts importants.

Toutes les équipes ont exprimé leur soutien à la FIA et à la Formule 1 dans leurs efforts continus pour restructurer le calendrier 2020 à mesure que la situation mondiale concernant le COVID-19 se développe.

Tous ces engagements seront renvoyés aux structures gouvernementales compétentes pour ratification finale.

