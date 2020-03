Ocon: 2019 l’une des périodes les plus difficiles que j’ai jamais connues

Esteban Ocon a révélé que la saison 2019 de Formule 1 lui avait fait un lourd tribut mental, obligé de le regarder de côté.

Le Français de 23 ans, qui est revenu sur la grille en 2020 avec Renault après avoir été licencié de Racing Point fin 2018, a admis qu’il était rétrogradé en 2019 au test de Mercedes et que le pilote de réserve était une pilule difficile à avaler .

«Ce fut probablement l’une des périodes les plus difficiles que j’aie jamais connues ici [in motorsport]», A déclaré Ocon à crash.net.

«Je suis resté sur la touche à regarder et à voir des pilotes performants sur la piste, l’équipe à performer, mais moi je ne fais pas grand chose.

«Je ne savais pas au moment où j’allais conduire à nouveau une voiture car le prochain test était quatre ou cinq mois plus tard et cela a été annulé donc c’est arrivé un peu plus tard donc ce fut un moment difficile qui est sûr.

“Mais maintenant, il est temps de tourner la page et j’ai hâte à l’avenir.”

En ce qui concerne cet avenir, Ocon est optimiste: la voiture 2020 de Renault sera parmi les meilleures du milieu de terrain (en supposant qu’elle ait une chance de rouler), mais elle sait qu’il y a encore place à l’amélioration.

«J’espère que cela nous surprendra dans le bon sens. Nous avons fait un pas en avant mais j’espère que nous avons fait plus de pas en avant que les autres. C’est notre objectif. »

«Il y a toujours de petites choses que nous mettons sur la voiture pour avoir de petites améliorations, au cours de l’année, il s’agit de progresser course par course et de rendre la voiture plus forte.

«Ce n’est pas seulement une force d’appui, il y a beaucoup d’autres choses avec lesquelles nous pouvons jouer sur le moteur et le côté mécanique que vous pouvez améliorer.

«L’optimisation de tous les outils est très importante et la plus évidente est toujours l’appui, mais c’est un peu plus que cela et il est si proche au milieu de terrain que tous ces aspects vont être importants pour affiner.»

.