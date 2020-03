Ocon heureux de revenir en F1 et de travailler aux côtés de Renault et Ricciardo

S’il y avait un pilote qui a été manqué en Formule 1, c’est Esteban Ocon. Son année sabbatique, 2019, il avait l’habitude d’apprendre au maximum de l’équipe championne, Mercedes. Il est maintenant temps de revenir en arrière et d’appliquer toute cette expérience en tant que pilote Renault et de travailler aux côtés de son partenaire, Daniel Ricciardo.

Après la première semaine d’essais à Barcelone, le pilote français a commenté: “Après un an d’attente, j’ai vraiment hâte de reprendre la compétition. C’est là que je veux être. Je connais déjà une partie de l’équipe, mais beaucoup de choses ont changé depuis J’étais en 2016. Les choses évoluent vite en Formule 1 et tout a beaucoup évolué chez Renault, je pense que cela va m’aider à trouver ma place et être prêt pour la première course.

C’est incroyable de conduire à nouveau la voiture. J’avais un grand sourire en sortant du garage, car je ne l’avais pas fait car je n’avais pas le mien. C’est incroyable de penser aux milliers d’heures qui ont été consacrées à l’utilisation de cette voiture. Nous devons être précis dans notre travail car tout compte. J’attends ces progrès avec impatience. ”

Esteban Ocon pilote le nouveau R.S.20 sur le Circuit de Barcelona-Catalunya

En ce qui concerne sa troisième saison dans l’élite, il a déclaré: “J’ai eu la chance d’accéder à la F1 à l’âge de dix-neuf ans et j’ai déjà disputé de nombreux Grand Prix. Vous apprenez toujours quelque chose de nouveau et plus vous collaborez avec différentes équipes, plus vous gagnez en maturité Vous apprenez de chaque course et de chaque saison. Je veux continuer à progresser et je suis sûr que l’équipe et Daniel y contribueront beaucoup. ”

Précisément au sujet de son coéquipier, Daniel Ricciardo, le Français a déclaré: “Je veux vraiment faire équipe avec Daniel et il semble facile de travailler avec lui. S’encourager est toujours bon et si les performances de la voiture s’ajoutent à cela, l’équipe va grandir.” C’est ce que nous essayons de faire. Nous recherchons un excellent résultat pour l’équipe et nous devrons tirer le meilleur de chacun, en respectant les limites. ”

Enfin sur sa préparation pour cette saison, Ocon a déclaré: “Je m’entraîne intensivement dans les Pyrénées depuis le 2 janvier. Je veux travailler en me concentrant sur moi pendant la pré-saison pour être sûr d’être prêt pour le challenge physique imposé par la Formule 1 En parallèle, je vais habituellement au simulateur d’usine et je visite le personnel de tous les départements pour suivre le développement de la voiture. L’année dernière, je pensais avoir beaucoup plus de temps pour m’entraîner, mais ce n’était pas vraiment ça. Parmi ma présence au Grand Prix , les séances de simulateur et les tests avec Pirelli, j’étais tout aussi occupé que si je conduisais. Alors cette année j’ai repris l’entraînement très vite, pour maximiser le temps et marquer notre saison avec cette dynamique “, a expliqué le pilote de 23 ans.

.