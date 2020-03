Ocon: Impressionnant Hamilton m’a donné de bons conseils

Le rapatrié de Formule 1 Esteban Ocon a déclaré que Lewis Hamilton et Mercedes, championne de Formule 1, avaient fait de lui un pilote plus fort alors qu’il repartait dans l’élite avec Renault en 2020.

Le pilote français de 23 ans a passé la saison dernière en tant que Mercedes de réserve après un passage chez Renault de Racing Point, où il a été remplacé par le fils du propriétaire de l’équipe, Lawrence Stroll, Lance.

Lié à Mercedes en remplacement possible de Valtteri Bottas, un accord avec Renault a finalement été annoncé en août dernier pour qu’Ocon remplace l’Allemand Nico Hulkenberg aux côtés de l’Australien Daniel Ricciardo.

Ocon a utilisé son temps aux champions à bon escient, cependant, en apprenant d’importantes leçons de vie de l’un des plus grands pilotes de tous les temps.

“J’ai eu de bonnes conversations avec Lewis, qui m’a donné de bons conseils, pas vraiment du côté sportif mais plus du côté de la gestion”, se souvient-il. «Il m’a donné de bonnes paroles et m’a indiqué où aller. Il était parmi beaucoup de gens aussi un bon professeur dans toutes ces régions. »

Ce n’était pas tout, alors qu’Ocon était réticent à divulguer des secrets, il a déclaré que la façon dont Hamilton vivait sa vie était une révélation: «La façon dont il utilise son temps est très impressionnante. La façon dont il travaille avec ses ingénieurs et la vie qu’il a.

«Tout autour, il a une vie très occupée mais quand il fait quelque chose, c’est 100%. Oublie le reste. Il fait ses choses, il le fait bien, très précisément. Mais une fois qu’il l’a fait. Boom! Il ne perd pas de temps. Il fait autre chose. “

Là où d’autres pilotes pourraient avoir du mal à se recentrer, passant de la fan zone à un débriefing technique de 10 minutes et perdant trois minutes à s’adapter, Ocon a vu comment le Britannique a tout pris dans sa foulée.

Ocon a déclaré que son temps chez Mercedes avait été exténuant, faisant un nombre fou de voyages et passant du travail sur simulateur à l’usine de Brackley à l’exécution de tâches sur les hippodromes du monde entier, mais l’éducation en valait la peine.

«Je suis sorti de là beaucoup plus fort que moi, avec beaucoup plus de connaissances sur le plan technique mais aussi sur d’autres aspects comme l’organisation et la façon dont ils voient les choses dans des conditions différentes. La façon dont ils se comportent dans n’importe quelle situation. J’avais un œil sur tout cela », a-t-il expliqué.

Chez Renault, il affrontera Ricciardo et il y aura beaucoup d’attention sur la façon dont les coéquipiers s’entendent, en particulier lors des courses entre eux.

Ocon a affronté notamment le Mexicain Sergio Perez à Force India / Racing Point mais il a hâte de tracer une ligne sous cet épisode: «Ce qui s’est passé dans Force India n’est pas quelque chose que je veux refaire.

«Ce n’était pas une bonne ambiance. Nous avions du respect… mais l’atmosphère entre nous n’était pas si bonne. Sur la bonne voie, nous nous sommes rapprochés trop de fois, c’était clair.

“Il est certain que l’atmosphère est bien meilleure entre moi et Daniel qu’avec Checo … j’espère que nous serons solides sur ce sujet et capables de faire avancer l’équipe”, a ajouté Ocon.

.