Ocon: J'ai dit que Leclerc battrait Vettel donc pas de surprise

Esteban Ocon ne se dit pas surpris de la performance de Charles Leclerc au cours de sa première année, ayant prédit plus tôt cette année que le pilote Ferrari de 22 ans battrait Sebastian Vettel lors de sa première année en tant que coéquipiers à Maranello.

L'appel était sur la marque car Leclerc possédait Vettel dans le championnat et a marqué plus de pôles que l'Allemand aussi. En fait, il est parti de la première place sur la grille plus que même le champion du monde Lewis Hamilton.

S'adressant à NextGen Auto, Ocon a déclaré: «Charles mérite ce qui lui arrive. Et ce n'est pas une surprise pour moi. J'ai dit que s'il avait la voiture pour gagner des courses et des pôles, il le ferait. J'ai aussi dit qu'il finirait devant Sebastian Vettel.

«Nous avons combattu toute notre carrière avec lui, Max Verstappen, Pierre Gasly pour y arriver. C'est aussi ce qui nous a permis d'élever notre niveau et qui nous a motivés à toujours faire mieux. »

Dans le sillage des chaises musicales Silly Season de la saison dernière, Ocon s'est retrouvé sans siège. Il a été contraint de marcher sur l'eau jusqu'à ce que Mercedes et Renault se mettent d'accord sur un accord qui le ramène sur la grille de l'équipe de France en 2020.

Ocon s'est avéré un pilote fougueux pendant ses jours avec Force India et maintenant les podiums sont sur son radar avec une équipe qui n'a pas reniflé un podium depuis le Grand Prix de Malaisie 2011, lorsque Nick Heidfeld a marqué son 100e et dernier classement parmi les trois premiers.

Pour sa saison de retour, Ocon arrive dans le paddock avec non seulement une énergie renouvelée, mais aussi un nouveau design de casque pour l'occasion, «Michael Schumacher a été mon modèle. Il a changé le sport en termes d'application et de perception des pilotes par les équipes.

«Il a placé la barre au plus haut niveau. J'ai toujours son casque sur le mien et nous reviendrons au rouge l'année prochaine. Le casque que j'avais lors des tests à Abu Dhabi n'était pas définitif, il y aura des changements en janvier-février. »

Sur les deux jours qu'il a passés à tester à Yas Marina au début du mois avec sa nouvelle équipe, Ocon a déclaré: «Il y a un peu de travail d'adaptation à faire, mais il y avait une bonne ambiance entre nous. Les deux premiers jours de tests ont été vraiment cruciaux. J'ai pu voir les différences entre Mercedes et Renault et j'ai commencé à y travailler. »

En effet, le Français de 23 ans a été au courant du sanctuaire intérieur de Mercedes pendant plusieurs années en tant que l'un de leurs juniors et aura vu de visu comment la force dominante dans le sport fonctionne. Des informations précieuses pour l'équipe française insuffisamment livrante.

Géré par Toto Wolff, on pensait qu'Ocon pourrait même remplacer Valtteri Bottas à la fin de la saison prochaine. Mais, pour l'instant, le passage à Renault semble être une voie à sens unique avec un demi-tour improbable en vue dans un avenir prévisible. Avez-vous des regrets de ne pas être habillés en argent?

"Pas du tout!", A-t-il insisté. «Je suis avec une équipe française qui a de grandes ambitions pour l'avenir, des ambitions de revenir au plus haut niveau dans quelques années, alors, ici, je fais partie de ce projet, de cette amélioration, de ce renouvellement. De toute évidence, ce n'est pas du tout une déception, mais plutôt un soulagement. »

.