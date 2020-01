Ocon: je rentrerai dans la voiture

Esteban Ocon n’a peut-être pas couru depuis qu’il est sorti du cockpit d’une Force India à la fin de la saison 2018, mais il est déjà au travail alors qu’il se prépare pour son retour en Formule 1 avec l’équipe Renault.

Selon le Français, la première étape a été de faire connaissance avec l’équipe basée à Enstone à l’usine.

“L’objectif au début de janvier et en décembre était de le faire, même si l’équipe n’est pas si nouvelle pour moi puisque j’ai déjà travaillé ici en 2016 et avant”, a-t-il déclaré à L’Equipe. “Mais l’équipe s’est énormément développée et tout a changé.”

Une chose qui n’a pas changé, qui selon Ocon est un soulagement, c’est qu’il parvient à s’intégrer dans le cockpit Renault.

À 1,86 mètre, Ocon, 23 ans, est l’un des plus grands pilotes. Mais l’homme qu’il remplace chez Renault, Nico Hulkenberg, n’a que 2 cm de moins.

«La conception de base de la voiture a été faite il y a longtemps, donc la taille, la pièce pour le conducteur, était un peu figée, mais j’ai de la chance que l’équipe ait mes informations et que la voiture soit restée assez grande après toutes ces ans. Je reviens donc sans problème », a-t-il expliqué.

Ensuite, Ocon travaille à apporter d’autres changements dans le cockpit, comme sa disposition préférée des boutons sur le volant: «J’ai beaucoup de choses que je préfère faire qui me facilitent la vie, et nous avons déjà passé beaucoup de temps sur ce point.

«Il y a encore des choses plus difficiles à faire qui prennent un peu plus de temps, mais nous continuerons à travailler là-dessus. Ce sera bon pour Melbourne car il reste encore six jours de tests. »

En 2020, l’ingénieur de course d’Ocon sera Mark Slade, qui a travaillé sur la voiture de Hulkenberg tout au long du séjour allemand chez Renault. «Je connais Mark depuis quelques années.

«Il est là depuis très longtemps et a beaucoup d’expérience avec beaucoup de pilotes, donc il sait que nous sommes tous différents. C’est une personne très facile à travailler, mais nous devons très bien nous comprendre, nous allons donc faire beaucoup de travail de simulation ensemble », a ajouté Ocon.

