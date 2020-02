Ocon: L’ambiance est meilleure avec Daniel que Checo

Le nouveau pilote Renault Esteban Ocon ne prévoit aucune friction avec son coéquipier Daniel Ricciardo en 2020, car il espère éviter de répéter sa relation tumultueuse avec Sergio Perez chez Force India.

Après avoir passé deux ans en Formule 1 de 2017 à 2018 où il a fait les gros titres en entrant en collision avec Perez à plusieurs reprises, Ocon a indiqué que son nouveau départ cette année ne consistait pas seulement à changer les couleurs de l’équipe. “Ce qui s’est passé à Force India n’est pas quelque chose que je veux à refaire », a-t-il admis sur formula1.com. «Ce n’était pas une bonne ambiance. Nous avions du respect – moi et Checo – et cela n’a pas ralenti l’équipe ou quoi que ce soit mais l’atmosphère entre nous n’était pas si bonne.

«Sur la bonne voie, nous nous sommes rapprochés trop de fois, c’était clair et ce n’était pas bon. Ce n’est pas quelque chose que je veux refaire. L’ambiance est définitivement bien meilleure entre moi et Daniel qu’avec Checo.

«Donc, si nous pouvons continuer à travailler comme ça, même si ça va être différent sur la bonne voie, ça va être beaucoup mieux pour tout le monde d’avoir une énergie positive et un excellent environnement de travail. J’espère que nous serons solides sur ce sujet et que nous pourrons faire avancer l’équipe. Mais non, nous ne voulons pas que cela se produise. Bien sûr, cela peut toujours arriver au départ ou quelque chose comme ça, mais dans une course comme celle-ci, ce n’était pas acceptable. »

Pas étranger au drame de son coéquipier lui-même, Ricciardo a eu des affrontements notables avec Max Verstappen pendant son séjour chez Red Bull, bien que finalement les deux se soient séparés en bons termes. Avec Ocon, l’Australien espère garder les choses faciles et ouvertes aidera à éviter tout conflit grave.

“Je m’y engage définitivement avec une nouvelle approche et je ne veux pas fixer de règles dès le premier jour, car je pense que cela va déjà créer une tension en soi”, a-t-il révélé.

“Sa relation avec Perez, évidemment, ils sont venus à plusieurs reprises et c’est un peu comme quand j’ai rejoint Red Bull, vous savez Mark [Webber] et [Sebastian] Vettel est venu aux coups plusieurs fois, donc beaucoup de gens étaient comme, allez-vous avoir des coups de Vettel?

«Mais la façon dont je l’ai vu était:« Mark et Vettel ont leur propre relation. Ce n’est pas ma relation, donc je dois établir quelque chose avec lui. C’est un peu comme Perez et Ocon et moi et Ocon. Peut-être qu’il avait ses affaires dans le passé, même avec Max [Verstappen, when they collided in Brazil], mais je dois créer quelque chose pour moi avec lui. Je ne vais donc pas venir avec des idées ou des hésitations.

«Je suis prêt pour la compétition, mais je ne suis pas préparé pour le plaisir et les jeux. Si des divertissements et des jeux apparaissent sur la piste, je m’en occuperai à ce moment-là, mais je pense que j’arrive certainement avec un esprit ouvert et une positivité, par opposition à “ oh ****, quand va-t-il souffler “Je ne pense pas comme ça.”

Pour Ricciardo, la véritable préoccupation est de ramener Renault sur le devant de la scène, et non toute sorte de bousculade intra-équipe.

«J’ai bien l’intention de construire quelque chose de positif. Le dimanche, nous allons faire la course et peut-être que nous frapperons les roues à un moment donné, mais je pense que notre meilleure intention est d’essayer de mettre cette équipe au bon endroit avant de commencer à perdre de l’énergie concentrée sur la gestion de nous, vous savez qu’ils besoin de gérer une meilleure voiture de course. “

