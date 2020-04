Off Camber: Cela prendra aussi longtemps qu’il le faudra

Avec la fin de la saison de Formule 1 2019 en décembre, le vide qui comble le fossé entre elle se sentira certainement comme une impasse pour beaucoup. Le monde étant verrouillé, nous sommes coincés dans un lieu de limbes perpétuels entre le passé et l’avenir de notre sport.

Dans l’état actuel des choses, les huit premiers tours de la saison 2020 ont maintenant été annulés ou reportés, Bakou étant le dernier événement à être temporairement annulé. Cela nous amène à une ouverture de saison le 14 juin au Canada. Le vide de 196 jours ferait de cette saison morte la sixième plus longue de l’histoire de la F1. La dernière fois que la saison morte a été plus longue? 1965 traversant jusqu’en 1966 à 211 jours.

Tout cela semble bien aller jusqu’à ce que vous teniez compte du fait qu’il y a un peu plus d’une semaine, Équipe Canada a révélé qu’elle n’enverrait aucun athlète aux Jeux olympiques de Tokyo maintenant reportés qui devaient avoir lieu en juillet et août. Compte tenu de l’ampleur et de l’ampleur des opérations logistiques impliquées dans l’organisation et la livraison des Jeux Olympiques et des athlètes venant de tous les coins du globe, malgré la volonté de Tokyo de faire pression sur le résultat, il allait toujours être reporté. Mais dans ce cas, pourquoi le Canada a-t-il décidé d’arrêter plus tôt? Pour la sécurité de ses propres athlètes et personnels. Les Jeux de Londres en 2012 ont attiré 841 000 «touristes entrants» dans la ville entre juillet et septembre; attendons la même chose, sinon davantage de la part des voisins du Japon, dont la Chine et la Corée – les premiers épicentres du coronavirus.

L’objectif ultime de Justin Trudeau sera de protéger son pays avec son poste de premier ministre à définir par sa réponse. Le Grand Prix du Canada 2017 a été l’événement le plus peuplé du calendrier avec «360 000 fans à travers les tourniquets» tout au long du week-end ». 360 000 est un afflux énorme pour n’importe quelle ville. Certes, bon nombre d’entre eux seront des ressortissants canadiens. Mais tous ces ressortissants ne seront pas de Montréal. Pour plus de facilité, faisons une supposition éclairée que 50% des détenteurs de billets seront de Montréal et les 50% restants voyageront de plus loin. Aller de l’avant ne ferait que mettre en danger ceux qui sont en première ligne, doter en personnel les offices de tourisme et autres magasins et attractions, mais, bien sûr, ils sont tous fermés comme il en va de même pour les nations du monde entier. Certes, l’inévitable devra être confirmé sous peu…

Le sort de nombreux Grands Prix à venir qui auront lieu en été devrait être décidé vers le week-end de Pâques, Silverstone devant prendre sa décision d’ici la fin avril. Cependant, la vérité est que ces décisions doivent être prises plus tôt. La réponse tardive en Australie est exactement ce qui a aggravé la situation, conduisant à un tollé qui n’est toujours pas complètement apaisé.

La persévérance de la FIA et de Liberty Media à poursuivre la saison de F1 2020 dès que raisonnablement possible a été largement attribuée au côté commercial du sport. Parmi les critiques de ce sport, on retrouve Lewis Hamilton, sextuple champion du monde. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le cirque était en Australie juste avant l’annulation de l’événement, Hamilton a déclaré: «L’argent est roi. Je ne peux pas en ajouter beaucoup plus. Je ne pense pas que je devrais me détourner de mon opinion. “

Alors, où allons-nous partir d’ici? Le 19 mars, la FIA a annoncé que la refonte de la réglementation prévue pour 2021 serait reportée à 2022. Comme beaucoup d’entre vous, j’étais certain que j’attendais avec impatience l’avenir de ce sport en vertu du nouveau règlement, mais le retard était inévitable. La FIA a publié la déclaration révélant que les équipes avaient accepté «d’utiliser leur châssis 2020 pour 2021, avec le gel potentiel d’autres composants à discuter en temps opportun».

Si nous allons de l’avant et lisons entre les lignes, cela peut suggérer une saison qui chevauche la dernière moitié de 2020 et s’étend jusqu’en 2021. Curieusement, c’est l’option saluée par Mattia Binotto – d’après les commentaires de Ferrari International Assistance. Sur une note plus extrême (mais tout aussi réaliste), Bernie Ecclestone a également mentionné que si c’était toujours son choix, annuler la saison entière serait la voie à suivre prudente.

Comme on nous l’a tous dit, nous devons aplanir la courbe et la meilleure façon de le faire est de suivre les conseils et de pratiquer une distanciation sociale appropriée. L’ancien pilote de Red Bull et McLaren David Coulthard peut voir un temps où la F1 revient dans un avenir pas trop lointain mais à huis clos. Lors de discussions avec Ziggo Sport, il a déclaré: «« Je pense qu’à court terme, il y aura des grands prix sans [in-person] publics. Plus tard dans la saison, nous aurons des grands prix avec le public. “

Je suppose que nous serions tous d’accord pour dire que le résultat final serait initialement le plus favorable pour la F1. Mais là encore, le sport dépend fortement de l’atmosphère produite par les fans et le public lors de ces événements. Malheureusement, équilibrer la bascule entre les avantages et les inconvénients de le faire est une tâche beaucoup plus difficile que prévu initialement. Prenez le journaliste de Forbes, Christian Sylt, qui, dans un article répondant au GP de Bahreïn sans spectateurs, parle de l’impact supplémentaire sur les impacts. Les frais d’hébergement ne seraient pas couverts uniquement par les subventions gouvernementales en raison de la disparition des revenus de la vente des billets. Environ 80% des organisateurs de courses sont des entités privées, ce qui augmente les chances que la majorité tombe en faillite au chapitre 11. Ensuite, le prix en argent reçu par les équipes est remis en question.

Il s’agit vraiment d’être coincé entre un rocher et un endroit dur. Bien que je sache très bien à quel point ces histoires sur COVID-19 deviennent rapidement frustrantes, la vérité est que la situation est fluide, dynamique et continue de s’aggraver. Jusqu’à ce que cette courbe soit aplatie, c’est à nous de questionner les méthodes de ceux du haut et de trouver des réponses à ces questions. La situation prendra aussi longtemps qu’il faudra pour la résoudre à la moindre ressemblance avec la normalité. Il faudra beaucoup de patience et d’organisation de la part des officiels mondiaux, pas seulement sportifs, car ils continuent de remettre le spectacle sur la route.

.