Off Camber: Pourquoi les allégations de non-pertinence de la F1 dans la vraie vie sont fausses

Dans une interview avec Auto Bild, le directeur de BMW Motorsport Jens Marquardt a tiré sur la Formule 1 affirmant que le sport n’a “absolument rien” à voir avec la technologie automobile réelle.

La citation complète se lit comme suit:

“Le V6 Turbo Hybrid est un moteur qui n’a absolument rien à voir avec ce que nous faisons en série”,

“Du point de vue de l’ingénierie, je dois dire: chapeau à ce qu’ils font en Formule Un, mais la technologie n’a aucune pertinence pour la route.”

Jens Marquardt à Auto Bild

Le problème de la réclamation de Marquardt est qu’elle est fondamentalement erronée. En fait, tous les sports mécaniques, pas seulement la F1, peuvent être accrédités à l’évolution de la voiture de route telle que nous la connaissons aujourd’hui.

2020 marque le 70e anniversaire du Championnat du monde de Formule 1. En d’autres termes, 2020 sera la 70e année de développement de la première série de courses au monde, en plus de 50 ans de course automobile au préalable.

Le véhicule à moteur a manifestement parcouru un long chemin depuis la première tentative de Karl Benz en 1886. Bien que la F1 soit principalement considérée comme un divertissement, le retombée technique dans l’utilisation dans le monde réel est plus grand que certains ne peuvent le prévoir initialement. Des choses simples telles que les rétroviseurs, les freins et les engrenages à la suspension active plus complexe, aux systèmes de récupération d’énergie et au contrôle de traction variable, l’ingéniosité en F1 et dans les sports mécaniques dans son ensemble devient plus visible sur nos routes et restera pour les années à venir.

Les voitures de F1 sont aujourd’hui toutes équipées de transmissions semi-automatiques caractérisées par des manettes de vitesses à palettes montées à l’arrière des volants. Bien que Chrysler ait développé une première version de la transmission semi-automatique dans les années 40, l’effort n’a pas réussi à voir le système se généraliser. Avancez maintenant jusqu’en 1989 avec la Ferrari 640, la challenger de 1989. Le moteur V12 de 3,5 litres était associé à une boîte de vitesses semi-automatique à 7 rapports qui allait révolutionner le sport que nous connaissons aujourd’hui. Le designer John Barnard cherchait à remplacer le levier de vitesses manuel volumineux et lourd depuis 1980. La boîte traditionnelle en H associée à un embrayage manuel nécessitait des cockpits plus larges qui produisaient une plus grande traînée ainsi qu’un poids perdu. Bien que le système ait rencontré des problèmes de fiabilité au début, le diagnostic était un manque d’alimentation de la batterie qui a été corrigé avec une fiabilité et des performances plus solides. Malgré leur bon démarrage avec la boîte de vitesses séquentielle à assistance électrique, les championnats ne sont pas venus en conséquence. Les équipes rivales se sont efforcées de travailler sur leurs propres solutions, chaque équipe adoptant le système d’ici 1995. Le système est courant dans les voitures de sport modernes, mais il est également de plus en plus utilisé dans les voitures de ville telles que vos nouvelles Honda Jazz, Ford Focus et Audi A3 avec l’option de remplacer les boîtes de vitesses automatiques à l’aide de systèmes informatiques.

Le Williams FW15C d’Adrian Newey et la vaste gamme de trucs de fête qu’il possédait en 1993 étaient révolutionnaires – tant d’outils à bord ont été rapidement interdits par l’instance dirigeante du sport. Avant de pouvoir démarrer, la voiture devait être connectée à trois ordinateurs portables pour permettre son contrôle avancé de la traction, sa suspension active et ses systèmes de freinage antiblocage. Chaque système, individuellement, a rendu la voiture beaucoup plus facile à conduire par rapport au reste du peloton. La combinaison des trois a permis au FW15C de 1,5 à 2 secondes d’avance sur le peloton lors des qualifications semaine après semaine. L’outil de suspension active avait déjà été vu en F1, en fait Williams a utilisé un système très similaire avec le FW14B en ’92. La perfection de la suspension active pour ’93 a préemptivement modifié la suspension en fonction de l’endroit où la voiture était sur la bonne voie pour manipuler les différentes conditions de piste à chaque virage. il a également permis d’abaisser la hauteur de caisse lorsqu’il s’agissait de lutter contre d’autres voitures pour réduire la traînée, ce qui facilitait considérablement les dépassements. Vous rencontrerez désormais le contrôle de traction et l’ABS sur toutes les voitures de route modernes que vous conduisez. La suspension active a également transféré son utilisation dans la vie de tous les jours sur la route avec l’actionnement électronique des suspensions hydrauliques permettant aux conducteurs de personnaliser leurs expériences selon leurs goûts.

La dernière participation de BMW à la F1 remonte à 2009 au sein de l’équipe Sauber. Au lieu de cela, les commentaires de Marquardt interviennent alors que BMW met davantage l’accent sur son programme de Formule E et confirme que la marque ne cherchera pas à revenir en F1 de sitôt. La déclaration a qualifié la F1 de non pertinente, car la marque BMW s’engage pour un avenir plus propre en prévision de l’avenir électrique.

La première incursion de la F1 dans la puissance hybride a eu lieu avec l’introduction du KERS en 2009 – une augmentation de puissance astucieuse contrôlée par le conducteur utilisant l’énergie récupérée et stockée pour augmenter les performances et la puissance. En 2014, la F1 est devenue entièrement hybride avec des moteurs turbo V6 de 1,6 litre associés à des systèmes de récupération d’énergie pour former les unités de puissance que nous voyons aujourd’hui. Les hybrides d’aujourd’hui ont à la fois un MGU-H et un MGU-K récupérant et stockant l’énergie gaspillée à la fois de la chaleur dans l’échappement et de l’énergie cinétique au freinage. L’énergie stockée, contrairement aux turbos, est utilisée instantanément sous l’accélération, fournissant le coup de pied qui est devenu synonyme de véhicules électriques; ainsi, la fourniture d’énergie est maintenant beaucoup plus fluide qu’auparavant; le système hybride a également augmenté le rendement énergétique ainsi que les performances. Le changement est venu de nettoyer le sport alors que le monde évolue vers des transports et des sources d’énergie plus écologiques.

La nature compétitive de la Formule 1 a non seulement entraîné l’évolution de la voiture de course, mais aussi l’évolution des voitures de route telles que nous les connaissons aujourd’hui. Alors que nous nous dirigeons vers une époque où toutes les voitures nouvellement achetées seront électriques, le gouvernement britannique cherche à interdire la vente de voitures ICE et hybrides d’ici 2035, la F1 a joué un rôle plus important dans cette évolution qu’on ne le pensait peut-être. L’utilisation de nouvelles technologies sur une plate-forme compétitive pousse les équipes à développer des outils tels que KERS et ERS pour être plus efficaces et plus efficaces.Ainsi, lorsque Elon Musk met à jour son logiciel de freinage régénératif Tesla, les tests de résistance ont déjà, en partie, été effectués pendant des années sur le Piste.

