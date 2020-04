Off Camber: Réalité et virtuel, le passé est maintenant

La situation du COVID-19 a jeté une clé dans les travaux, pour le moins, pour la Formule 1 quand il s’agit de maintenir l’intérêt et l’enthousiasme pour le sport pendant que le monde reste bloqué.

Les deux protagonistes de la réponse de la F1: transformer la série numérique avec des Grands Prix virtuels à la place de la vraie affaire et des rediffusions complètes de certaines des plus grandes courses de l’histoire de la F1.

Avec une modification de la programmation programmée, le groupe Veloce eSports a vu l’opportunité de combler le vide en lançant sa série «Not the… GP» dans laquelle il invite une multitude de pilotes, de célébrités et de créateurs de contenu à participer à une course à distance à 50% sur le jeu vidéo F1 2019.

Le premier événement, «Not the Aus GP», a vu Lando Norris, Stoffel Vandoorne et Esteban Gutierrez s’affronter aux côtés d’une multitude de pilotes eSports et de créateurs de contenu de course sim. Oh, et le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois. L’événement a été diffusé en continu sur les réseaux sociaux de F1, y compris leur page YouTube officielle attirant à ce jour 500 000 téléspectateurs.

L’événement a inspiré la F1 à se lancer dans l’action en créant une série officielle de Grands Prix virtuels à la place des événements impactés. La série Veloce continue de préfacer l’épreuve de F1 avec de nombreux pilotes participant aux deux épreuves la même nuit.

Le premier Grand Prix Virtuel officiel a eu lieu le 22 mars sur le circuit virtuel de Bahreïn Sakhir avec Lando Norris qui a de nouveau participé avec Nicholas Latifi le seul autre pilote actuel sur la grille. Nico Hulkenberg, Johnny Herbert, Anthony Davidson, Stoffel Vandoorne et Esteban Gutierrez ont tous fait leur retour en F1 dans une course en proie à des difficultés techniques, mais cela n’empêchera pas l’événement d’être vu 1,8 million de fois sur YouTube depuis son téléchargement.

Les chiffres sont sans aucun doute impressionnants. Mais cela ne signifie nullement que la série est un succès. Au début, la Veloce et la série officielle F1 étaient extrêmement fantaisistes. Bien que la course sur sim ne soit en aucun cas la vraie affaire, elle offre la meilleure chose avec des circuits et des voitures méticuleusement analysés. Il semble que l’occasion d’un spectacle soit déjà là. C’est si le bon simulateur est utilisé – ce qui n’est pas le cas de F1 2019.

Pour que le concert eSports fonctionne, la F1 doit adopter la même approche que Indycar, peut-être NASCAR. Les deux séries américaines ont leurs propres remplacements en ligne fonctionnant sur le simulateur iRacing lucratif mais populaire, considéré par beaucoup comme le plus précis en matière de logiciel de simulation domestique contrairement au jeu F1 2019.

La F1 a eu du mal à convaincre les pilotes de la grille actuelle de participer à la série; Cependant, il faut noter que la dernière manche australienne a connu une grande amélioration avec Charles Leclerc, George Russell et Alex Albon qui ont tous fait leurs débuts en ligne.

Les créneaux restants sur les grilles non occupés par les acteurs du sport automobile sous une forme ou une autre ont été proposés à d’autres stars du sport comme Ben Stokes et Thibaut Courtois pour leur donner un peu de répit.

Étonnamment, les résultats n’ont pas été différents de voir Mahaveer Raghunathan faire ses débuts en F1 contre la grille actuelle.

Indycar et NASCAR ont réussi à enchaîner un nombre représentatif de pilotes actuels avec le reste des grilles comprenant des pilotes d’antan ou de la série junior. En fait, la série Stateside a été prise si au sérieux que le pilote de NASCAR Bubba Wallace a réussi à perdre un sponsor majeur à la suite de ses actions lors de la course de Bristol du week-end dernier.

La F1 a déjà mis en place la bonne façon d’apaiser les masses en matière de divertissement «hors saison». S’il n’y avait pas eu la nature corporative du sport, une méthode qui aurait dû être en place depuis un certain temps maintenant.

Le streaming gratuit de F1 des courses classiques telles que le chaotique Grand Prix de Monaco 1996 ce week-end. Si vous cherchez une action sérieuse en sport automobile pour combler le vide, où mieux chercher. Nous avons déjà vu, par ordre d’apparition, le Brésil 2016, Bahreïn 2014, l’Australie 1986 et Monaco 1996 comme mentionné. Bien sûr, la F1 doit se méfier de ne pas diffuser librement son catalogue complet de 250 courses complètes sur F1TV pour des raisons évidentes.

Ignorant le fait que les séries rivales font la même chose depuis des années, la F1 permet enfin aux nouveaux fans de puiser dans le passé du sport gratuitement et à une qualité raisonnable compte tenu de l’histoire du dilemme technique de la F1TV. En tant que jeune membre de la communauté F1, bien que j’aie regardé des hôtes de la F1 des années passées grâce à la collection de mon père de cassettes VHS de couverture de course en direct des années 80 avant de passer au DVD dans les années 2000.

L’expérience de regarder ces courses avec un chat en direct à parcourir et à regarder avec des amis est sans précédent, rappelant et rappelant des caprices aléatoires du sport dans le passé. Course sérieuse avec des personnages sérieux qui ont façonné le sport pour qu’il soit ce qu’il est à ce jour.

Les courses diffusées par F1 sont des courses à retenir. Je ne doute pas que ce que nous recevons du monde virtuel ne se trouvera pas dans une situation similaire à un moment donné dans un avenir lointain…

.