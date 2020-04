Officiel autrichien: nous ne voulons pas nous mettre en travers de la Formule 1

Le gouvernement autrichien n’est pas opposé à ce que le Grand Prix de Formule 1 de cette année au Red Bull Ring se déroule sans spectateurs, a déclaré mercredi le ministre des Sports et vice-chancelier Werner Kogler.

Les neuf premières manches de la saison de F1 – jusqu’au Grand Prix du Canada le 14 juin inclusivement – ont été annulées en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus.

Cela laisse la course autrichienne à Spielberg le 5 juillet comme la deuxième encore au programme après le Grand Prix de France le 28 juin.

“Nous ne voulons pas nous mettre en travers du chemin”, a déclaré Kogler aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement autoriserait la course.

Cependant, il a déclaré que c’était différent de l’organisation d’un match de football sans supporters en raison du nombre de techniciens impliqués.

Les 10 équipes de F1 ont chacune environ 60 personnes dans le paddock les week-ends de course tandis que le personnel de F1, ainsi que les responsables techniques et de sécurité ainsi que les médias et le personnel de diffusion, porteraient le nombre total de participants à la course à plus de 1000.

Le nombre augmenterait encore si les courses de soutien habituelles, telles que la Formule 2, étaient également organisées.

Kogler a ajouté que les restrictions de voyage pourraient être un obstacle plus important que les règles de distanciation sociale.

“Cela doit ensuite être envisagé dans le cadre des restrictions existantes à l’entrée et à la sortie (dans le pays)”, a-t-il déclaré. “Je ne veux pas prévoir si une exemption sera nécessaire ici ou là.”

