Officiel azerbaïdjanais: nous voulons éviter une catastrophe comme l’Australie

Les organisateurs du Grand Prix d’Azerbaïdjan n’ont eu d’autre choix que de reporter la course lorsqu’ils l’ont fait, selon le directeur exécutif du circuit de la ville de Bakou, Arif Rahimov.

Une course que beaucoup sur la grille espéraient ouvrir la session 2020, au lieu de cela, Bakou a suivi les sept grands prix avant d’être annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

Comme l’explique Rahimov, ce fut une décision difficile, mais une décision qu’ils jugeaient nécessaire à la lumière de ce qui s’était passé avec l’annulation de dernière minute du Grand Prix d’Australie.

“Lorsque vous avez un précédent, il est plus facile de travailler avec tout le monde, car tout le monde comprend la douleur que vous vivez”, a commencé une conversation avec RACER. “Je veux vraiment dire que je pense qu’aucun promoteur ne devrait être dans une situation dans laquelle les promoteurs australiens ont été, et je suis vraiment désolé pour Andy Westacott [Australian Grand Prix Corporation CEO] et son équipe.

“Je pense que c’est vraiment terrible ce qu’il a dû traverser, et l’annulation de l’événement à la dernière minute est un désastre pour le promoteur. Il y a tellement d’efforts à faire dans une course comme celle-ci. L’Australie est également un circuit temporaire, donc je pense qu’ils passent beaucoup de temps, d’argent et d’énergie à construire le circuit, puis prendre la décision de dernière minute d’annuler la course est un désastre absolu. C’est vraiment quelque chose que je pense que chaque promoteur veut éviter en ce moment.

Avec l’exemple de Melbourne frais dans son esprit, Rahimov a révélé que le fait de laisser la décision plus tard aurait signifié des engagements financiers qu’ils ne pourraient pas récupérer.

«Nous avons fait l’appel avant de construire une piste. C’était l’un des principaux points de notre échéance interne que nous avons fixé. Nous voulions vraiment nous assurer de ne pas engager de dépenses inutiles. Ce serait un désastre complet si nous devions dépenser tout l’argent pour construire le circuit mais ne pas y courir.

«Donc, notre date limite pour commencer à construire le circuit était la mi-mars, nous l’avons reportée d’une semaine pour prendre la décision sur la course et, évidemment, nous avons pris la décision le dernier jour où nous devions commencer à construire le circuit. Sinon, nous gaspillerions de l’argent, ce qui ne serait pas idéal, évidemment. “

Néanmoins, les officiels de course n’ont pas exclu de reprogrammer la course pour plus tard dans la saison, bien qu’ils aient indiqué qu’ils auraient besoin d’un préavis de deux mois pour faire les préparatifs nécessaires.

Dans l’état actuel des choses, l’Azerbaïdjan, comme de nombreux pays, vient de commencer à souffrir de la propagation du coronavirus à l’intérieur de ses frontières. L’Etat eurasien a signalé 87 cas lundi, jour de l’annulation du Grand Prix.

