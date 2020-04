OFFICIEL: F1 annonce sa stratégie et la date de début de la saison 2020

Le Championnat du monde de F1 a dévoilé son plan pour le début de la saison 2020. Ce serait le 3 juillet en Autriche et les suivants valides seraient organisés par continent, dans le but d’avoir une optimisation logistique pour pouvoir réaliser 15 à 18 courses jusqu’en décembre.

Le championnat aurait lieu en Europe en juillet, août et début septembre. Pendant ce temps, en septembre, octobre et novembre, je serais en Eurasie, en Asie et en Amérique. La fin de saison serait basée au Moyen-Orient avec Bahreïn et la finale à Abu Dhabi.

Proposition pour la saison 2020 par la Formule 1

Cela a été révélé par une annonce de Chase Carey, PDG de la compagnie aérienne, qui a commenté:

“Nous espérons que les premières courses n’auront pas de fans, mais nous espérons qu’ils feront partie de nos événements à mesure que nous avancerons dans le calendrier. Nous avons encore de nombreux problèmes à résoudre, tels que les procédures pour les équipes et nos autres partenaires pour entrer et opérer dans chaque pays.

La santé et la sécurité de toutes les personnes concernées continueront d’être une priorité et nous n’irons de l’avant que si nous avons mis en place des procédures fiables pour faire face aux risques et aux problèmes potentiels.

La FIA, les équipes, les promoteurs et d’autres partenaires clés ont travaillé avec nous tout au long de ces mesures et nous tenons à vous remercier pour tout votre soutien et vos efforts pendant cette période incroyablement difficile. Nous voulons également reconnaître le fait que les équipes nous soutiennent en même temps et qu’elles se sont concentrées sur des efforts énormes et héroïques pour créer des fans, en aidant les personnes infectées par COVID-19.

Bien que nous ayons avancé dans nos plans pour 2020, nous avons également travaillé dur avec la FIA et les équipes pour renforcer l’avenir à long terme de la Formule 1 grâce à une série de nouvelles réglementations techniques, sportives et financières qui amélioreront la compétition et continueront. , pour en faire une entreprise plus saine pour toutes les personnes impliquées, d’autant plus que nous nous attaquons aux problèmes créés par la pandémie de COVID-19.

Évidemment, tous nos plans sont susceptibles de changer car nous avons encore beaucoup de problèmes à résoudre et nous sommes tous soumis aux inconnues du coronavirus. Nous voulons tous que le monde retourne à celui que nous connaissons et apprécions, mais nous reconnaissons que cela doit être fait de manière juste et sûre. Nous sommes impatients de faire notre part en permettant à nos fans de partager en toute sécurité l’excitation de la Formule 1 avec la famille, les amis et la communauté dans son ensemble.

Nos meilleurs vœux à tous “, a conclu la lettre de Chase Carey.

Jusqu’à présent, dix grands prix ont subi des modifications à la suite de la pandémie. Trois ont été annulées (Australie, Monaco et France) et sept retardées (Bahreïn, Vietnam, Chine, Pays-Bas, Espagne, Azerbaïdjan et Canada.

