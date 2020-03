OFFICIEL: F1, Grand Prix d’Espagne et des Pays-Bas sont reportés en raison d’un coronavirus

Étant donné la faible possibilité de contenir la pandémie de COVID-19 à court terme, la Formule 1 continue de reporter le Grand Prix. C’est maintenant au tour de l’Espagne, la Hollande et Monaco, qui étaient programmés pour le mois de mai.

Cette décision a été prise conjointement par la Formule 1, la FIA et les trois promoteurs, dans le but d’assurer la santé et la sécurité de tout le personnel, des participants au championnat et des fans.

La FIA et la Formule 1 continuent de travailler en étroite collaboration avec les promoteurs concernés et les autorités locales pour surveiller la situation et prendre le temps approprié pour étudier la faisabilité d’autres dates possibles pour chaque Grand Prix plus tard dans l’année, si la situation s’améliore.

Le régulateur et la catégorie du sport automobile espèrent commencer la saison 2020 dès qu’il sera possible de le faire, après mai, et continueront de surveiller régulièrement la situation actuelle du COVID-19.

Ainsi, sept Grands Prix du calendrier 2020 subissent des dommages: Australie, Bahreïn, Vietnam, Chine, Hollande, Espagne et Monaco.

Si la situation s’améliore, le Grand Prix d’Azerbaïdjan du 5 au 7 juin pourrait être le premier événement de la saison, tant qu’il est sûr. Nous attendons toujours les annonces officielles de la FIA et de la Formule 1.

Contenu connexe:

• La FIA avance la période de récréation de la F1 pour tenter de délocaliser les courses reportées par le coronavirus

• Pirelli F1 confirme qu’un de ses membres est porteur du coronavirus

• McLaren rapporte que la récupération des employés avec un coronavirus progresse de manière satisfaisante

• McLaren garde quatorze membres de l’équipe en quarantaine

• OFFICIEL: Le prochain Grand Prix F1 de Bahreïn et du Vietnam est reporté

• Réactions de l’équipe après l’annulation du Grand Prix d’Australie F1 2020

• OFFICIEL: Coronavirus force l’annulation du Grand Prix d’Australie de Formule 1 – 2020

• McLaren ne participera pas au GP d’Australie F1 2020 en raison d’un virus coronavirus positif

.