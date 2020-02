Officiel: GP de Chine reporté en raison d’un coronavirus

Date publiée: 12 février 2020

C’est officiel, le Grand Prix de Chine a été «reporté» en raison de l’épidémie de coronavirus, la F1 espérant se rendre à Shanghai plus tard dans la saison.

La Formule 1 devait courir sur le circuit international de Shanghai le 19 avril, cependant, des questions ont été soulevées alors que le nombre de morts montait du coronavirus.

La Formule 1 s’est retrouvée avec une décision massive, soit d’annuler le grand prix, soit de le reporter à plus tard dans la saison.

Les pouvoirs en place ont opté pour ce dernier, bien que la FIA n’ait pas pu fixer de date pour la course reprogrammée.

“Compte tenu de la propagation continue du nouveau coronavirus et après des discussions en cours avec le CAMF et l’administration des sports de Shanghai, le promoteur du Grand Prix chinois, Juss Sports Group, a officiellement demandé que le Grand Prix chinois de Formule 1 de la FIA 2020 soit reporté”, a déclaré une déclaration de la FIA.

«La FIA et la F1 ont décidé conjointement d’accepter cette demande officielle du promoteur et de reporter le Grand Prix de Chine de Formule 1 de la FIA 2020, initialement prévu le 19 avril.

«En raison de problèmes de santé persistants et de la déclaration par l’OMS du coronavirus d’une urgence sanitaire mondiale, la FIA et la Formule 1 ont pris ces mesures afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel itinérant, des participants au championnat et des fans.

«La FIA et la F1 continuent de travailler en étroite collaboration avec les équipes, le promoteur, le CAMF et les autorités locales pour suivre la situation. Toutes les parties prendront le temps approprié pour étudier la viabilité d’autres dates potentielles plus tard dans l’année si la situation s’améliore.

«Le Grand Prix de Chine est depuis longtemps une partie importante du calendrier de la F1 avec de nombreux fans passionnés. La communauté FIA F1 a hâte de courir en Chine dès que possible et souhaite à tous dans le pays le meilleur pendant cette période difficile.

«La situation mondiale concernant ce virus continuera d’être surveillée par la FIA en ce qui concerne d’autres événements de sport automobile.»

Selon des informations, Liberty Media et la FIA ont récemment discuté avec les équipes qui reprogramment le grand prix, mais on leur a dit non.

Ils avaient proposé soit le week-end après le GP de Hongrie, soit le week-end entre le Brésil et Abu Dhabi.

Toute l’équipe n’était pas favorable à ce que les modifications apportées au calendrier ne puissent pas être appliquées.

