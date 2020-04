Officiel: la toute nouvelle équipe simRACE247 prête pour des débuts de grande envergure

Quiconque a une idée des affaires de la course automobile sait très bien que le sport a explosé dans un sens virtuel depuis le verrouillage à travers le monde.

Sans aucune action concrète à proprement parler en ce moment, la course sim, qui se déroule essentiellement via votre PC ou un module, a pris le relais, puis certaines. De nouveaux événements font leur apparition tout au long du salon alors que des équipes de coureurs de simulation se réunissent, notamment pour la course virtuelle des 24 heures du Nürburgring, ce week-end, pour laquelle la start-up simRACE247.com savoure sa première apparition dans une équipe de deux voitures .

Le Nürburgring 24 n’a pas besoin d’être présenté – c’est une course qui attire généralement la crème de la crème de course GT parmi plus de 140 voitures pour courir sur la célèbre Nordschleife de 22 km. Il attire également une foule sauvage de 250 000 personnes dans l’enfer vert, mais avec le monde verrouillé, toutes les vraies courses restent désactivées. Cela n’a cependant pas empêché le Virtual Nürburgring 24 de continuer ce week-end.

Simrace247.com est la ramification du grand site Web de Formule 1 grandprix247.com. La nouvelle entreprise agit non seulement comme un portail d’actualités pour les équipes, mais aussi comme la maison d’une nouvelle équipe de course virtuelle. Désormais, en partenariat avec la boutique en ligne Paddock Legends – fournisseurs officiels de marchandises pour l’événement réel – pour les débuts à Nordschleife, simrace247.com introduit deux voitures dans le Nürburgring 24 virtuel du week-end, tout en offrant aux fans la possibilité d’acheter des marchandises officielles 24H sur Prix ​​spéciaux.

Les courses de sims n’ont rien de nouveau – tout pilote de course digne de ce nom a un simulateur à la maison pour participer virtuellement et s’entraîner quand il le souhaite. Les jeux sont si bons que la course sur sim est depuis longtemps devenue une pratique courante, car les enfants de karting affrontent des stars établies, sans parler des experts et même des pros du monde de la course virtuelle, comme une façon amusante de pratiquer tout en participant à des compétitions en ligne.

Mais le verrouillage a tout changé. Sans course, sans test et le monde en résidence surveillée, la course sur sim a littéralement explosé en un phénomène qui voit les meilleurs pilotes du monde réel affronter des stars de la simulation établies au plus haut niveau de platine. Peu importe, des milliers de coureurs virtuels se précipitent pour gravir les échelons de la course sim dans l’espoir d’affronter Norris, Verstappen et une foule de pilotes de course contemporains qui se sont précipités pour la course sim.

Divisée en catégories Platine, Or et Argent, l’équipe Simrace247 s’adresse à tous. Le niveau Platine s’adresse aux coureurs professionnels du monde réel et aux meilleurs mijoteurs d’échelon, tandis que les coureurs de simulation d’or sont généralement des pilotes, des karters et des coureurs de simulation émergents qui gravissent les échelons de l’iRacing virtuel. Le niveau Silver accueille quant à lui des pilotes passionnés sans expérience de course dans le monde réel, des débutants de tous âges avec une expérience du monde réel ainsi que des gentlemen drivers.

Le Nürburgring 24 virtuel commence à 13h00 le samedi 25 avril et a attiré une entrée sensationnelle des meilleurs pilotes de course du monde des mondes de course réel et virtuel dans lequel le Team Simrace247 aura deux voitures sur la grille.

Dans sa tête, la Ferrari A-Team simrace247, notre pilote numéro un est le pilote ukrainien Maks Bunevich, qui a un record incroyable de course avec 1624 victoires sur ses 2537 départs en course virtuelle au dernier décompte. 2099 de ces départs ont livré des finitions de pointe 5, dont Maks a commencé 1516 courses en pole position pour une moyenne troisième place!

Considéré comme l’un des meilleurs pilotes de la plus grande ligue Mazda MX-5 de la course sur sim, l’ingénieur système de Kiev, âgé de 23 ans, est actuellement le stimulateur cardiaque de l’équipe Simrace247 et a dessiné l’as belge Nicolas Taeymans et un autre point chaud à Romano Berinic.

Le B-Team Audi GT3 du Simrace247 pour les jeunes pistolets de l’équipe comprendra un étudiant russe de 20 ans, Vladislav Zenkov, qui n’a jamais couru dans le monde réel, mais il est 5 fois champion rFactor 1 F1 et champion rFactor 2 IndyCar 2018 au volant d’une Logitech G920 rig ‘sur une table maladroite avec des pédales lâches et une chaise de l’Union soviétique!’

Également âgé de 20 ans, le champion sud-africain de Superbike Kewyn Snyman a construit sa plate-forme Logitech G29 à deux moniteurs dans son magasin de vélos du Cap pendant les vacances et a connu une ascension fulgurante depuis que sérieusement une simulation a traversé l’arrêt. Kiwi Angus Claasen, 19 ans, est un coureur de vélo de piste junior NZ record alors que Aussie Brock Trainor, 17 ans, a amélioré son iRating en une fraction du temps qu’il devrait prendre et est une perspective prometteuse pour l’avenir.

Ils seront soutenus par un trio Silver, deux jeunes Anglais du coureur de karting Elliot Simpson et le chef d’équipe Tomlinson, un coureur enthousiaste qui est heureux de ne plus travailler dans une camionnette Fish and Chip ainsi que le gourou canadien de la technologie Bernie Lees.

Le directeur de l’équipe Paul Velasco a déclaré: «Piloter le Nurburgring 24 virtuel est un rêve devenu réalité pour l’équipe Simrace247. Nous avons constitué une équipe large et compétente qui allie expérience et jeunesse à travers un large éventail de capacités de conduite et nous sommes ravis de pouvoir affronter le meilleur du monde de la course réel et virtuel au grand Nürburgring 24.

«Nous sommes également très heureux d’avoir le partenariat avec la boutique officielle du Nürburgring Paddock 24h pour soutenir nos efforts et ils ont eu la gentillesse d’offrir à la communauté des courses de sim et aux fans une offre très spéciale de produits officiels à prix réduits pour le Nürburgring 24 2020 ce week-end – prenez profitez de l’offre ci-dessous dès maintenant!

«Un grand merci également à MSportXtra pour son soutien au projet dès la rupture de la couverture.»

«En conclusion, les attentes sont modestes pour cette première de nombreuses courses, alors que les défis des 24 Heures virtuelles sont aussi stressants que la vraie course sans danger! Aucune pression sur les chauffeurs de notre «soirée de réchauffement de la maison» à Nurby qui posera les bases de nos futures campagnes où la victoire sera toujours le principal facteur de motivation. »

Les fans de course désireux de profiter de l’offre de produits officielle Nürburgring 24 de Paddock Legends Online Shop peuvent visiter https://www.24hrennen-paddock-shop.de/de/ et utiliser le code Simrace247 pour bénéficier d’une remise de 10% jusqu’au 30 juin 2020. L’offre est également disponible sur https://simrace247.com/, où vous trouverez les dernières nouvelles sur les courses de sims et postulez également pour rejoindre l’équipe!

.