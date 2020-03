OFFICIEL: Le prochain Grand Prix F1 de Bahreïn et du Vietnam est reporté

Après avoir annoncé aujourd’hui l’annulation du Grand Prix d’Australie en raison de la diffusion mondiale du COVID-19, la FIA, la Formule 1 et les promoteurs de course ont pris la décision de reporter les GP de Bahreïn et du Vietnam.

Cette mesure est prise dans le but de garantir la santé et la sécurité du personnel itinérant, des participants et des fans du championnat. Face à cette situation, la Formule 1 et la FIA continuent de travailler en étroite collaboration avec les promoteurs de la course à Bahreïn et au Vietnam et les autorités locales, pour suivre la situation et prendre le temps nécessaire pour étudier la faisabilité d’éventuelles dates alternatives pour chaque Grand Prix, plus tard. dans l’année, si la situation s’améliore.

La FIA et la F1 espèrent que le championnat pourra commencer le 1er mai en Europe à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas, mais en raison de l’augmentation des cas de coronavirus en Europe ces derniers jours, cela sera réexaminé périodiquement.

Sur cette décision, Jean Todt, président de la FIA, a déclaré: “Protéger les gens d’abord. Avec la Formule 1, la Fédération Bahrain Motoring, la Vietnamese Motoring Association et les promoteurs locaux, qui a reporté le Grand Prix de Bahreïn et le Vietnam, comme pour le Grand Prix d’Australie, ont été la seule décision possible compte tenu de toutes les informations dont nous disposons actuellement. Nous continuons à compter sur les contributions et les conseils de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des gouvernements, et travaillerons avec pendant cette période imprévisible pour protéger les fans, les concurrents et toute la communauté du sport automobile. “

Pendant ce temps, le président et PDG de la Formule 1, Chase Carey, a déclaré: “La situation mondiale concernant le COVID-19 est fluide et très difficile à prévoir et il est juste que nous prenions le temps d’évaluer la situation et de prendre les bonnes décisions. Nous prenons cette décision avec la FIA et nos promoteurs pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées dans la Formule 1 et de nos fans.Le Grand Prix de Bahreïn est une course passionnante à notre programme, et nous avons hâte d’y retourner dès que possible. J’ai hâte de participer à la course inaugurale au Vietnam et d’amener le spectacle de F1 dans l’une des villes les plus excitantes du monde. ”

.