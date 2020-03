Officiels: le Grand Prix d’Australie est toujours d’actualité

La saison 2020 de Formule 1 devrait encore commencer dans dix jours au GP d’Australie à Melbourne malgré les inquiétudes croissantes concernant la pandémie de coronavirus, selon le responsable de la course Andrew Westacott.

Ayant vu la première course de la saison MotoGP 2020 au Qatar annulée en raison du virus, Westacott, PDG de l’Australian Grand Prix Corporation, a publié un communiqué réitérant que l’ouverture de la F1 se poursuivra comme prévu.

“La santé et la sécurité de tout le monde lors du Grand Prix d’Australie Rolex de Formule 1 est primordiale”, a déclaré Westacott.

«L’Australian Grand Prix Corporation a mis en place de solides dispositifs de gestion de la santé, de la sécurité et des urgences à chaque événement et nous continuerons de travailler en collaboration avec les agences de santé et les organisations gouvernementales et de services d’urgence pour résoudre ce problème.

«Nous continuons de suivre de près la situation dans la perspective du Grand Prix et nous nous inspirerons des conseils d’experts en la matière, notamment les responsables de la santé victoriens et nationaux et le comité principal australien de la protection de la santé.

“La Formule 1 a confirmé que le Grand Prix d’Australie se déroule et nous avons hâte de les accueillir, ainsi que les équipes, à Melbourne au cours des deux prochaines semaines.”

Cependant, que la course soit autorisée ou non ne garantit pas intrinsèquement que tous les membres du paddock F1 seront autorisés à y assister. Le gouvernement australien envisagerait de restreindre les voyages à destination et en provenance de l’Italie, où le virus a frappé particulièrement durement et où de nombreux membres du personnel de F1 sont basés.

Déjà, les citoyens non australiens ont été interdits d’entrée dans le pays depuis la Chine ou l’Iran, ce dernier ayant été introduit au cours du week-end.

Dans l’incertitude, le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a demandé des «assurances» à son personnel avant de participer, le premier membre du personnel devant arriver cette semaine pour la course du 13 au 15 mars.

.