On ne sait pas quand le sport automobile peut reprendre après le coronavirus · .

Le président de la FIA, Jean Todt, ne sait pas encore quand le calendrier du sport automobile pourra revenir à la normale en raison du Coronavirus.

Plus de 100 courses dans le monde ont déjà été annulées ou reportées à la suite de la pandémie. Parmi les dernières courses concernées, les Six Heures de Spa du Championnat du Monde d’Endurance en Belgique, annulées aujourd’hui.

Todt a été critiqué pour avoir publié une mise à jour sur les réseaux sociaux à propos d’une conférence d’affaires la semaine dernière sans reconnaître l’aggravation de la crise, tandis que la F1 débattait de l’opportunité d’annuler le Grand Prix d’Australie à la suite d’un test de coronavirus positif pour un membre du paddock. Il s’est adressé à la communauté du sport automobile dans une vidéo publiée aujourd’hui.

«Chers amis, alors que le monde traverse une pandémie historique, je veux vous dire à quel point je suis proche de vous tous», a déclaré Todt.

«Comme vous le savez, la situation est critique et en constante évolution. La protection des personnes doit être la priorité. Je voudrais exprimer mon soutien et ma solidarité à tous les citoyens et à ceux qui contribuent au sport automobile et à la mobilité.

“Comme vous le savez, nous avons dû annuler ou reporter les événements prévus dans les prochaines semaines et à ce stade, nous n’avons pas de visibilité claire sur le moment où notre vie reviendra à la normale.”

Todt a exhorté les fans de sport automobile à suivre les directives de l’Organisation mondiale de la santé sur la façon de se protéger et de protéger les autres contre le virus.

«Il est de notre responsabilité partagée de prendre toutes les mesures nécessaires et je vous exhorte tous à respecter strictement les consignes de sécurité de l’OMS et celles de vos gouvernements nationaux. Seule une discipline individuelle nous permettra de vaincre ce virus. Ensemble, nous le ferons. »

