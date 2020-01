Otmar Szafnauer prévient Lawrence Stroll: le succès prend du temps

Date publiée: 21 janvier 2020

Bien que Racing Point dispose désormais de plus de fonds que les années précédentes, le directeur de l’équipe Otmar Szafnauer a averti le nouveau propriétaire Lawrence Stroll que le succès prendra du temps.

Stroll, à la tête d’un consortium, a acheté l’équipe Force India au milieu de la saison 2018.

Il l’a renommé Racing Point et a coincé son fils, Lance Stroll, dans la voiture pour 2019, en l’associant à l’expérimenté Sergio Perez.

Ensemble, les deux ont marqué 73 points grâce en grande partie aux six premiers résultats consécutifs de Perez dans la dernière partie du championnat.

Cependant, le P7 de l’équipe dans le championnat des constructeurs a été la pire performance de la tenue en sept ans, sans compter 2018, alors qu’en dépit de participer à neuf courses, ils étaient également septièmes.

Szafnauer a averti qu’il faudra du temps pour réussir, citant Mercedes et Red Bull comme exemples.

“Je dis toujours que des personnes sensées avec les mêmes informations arrivent à la même conclusion”, a-t-il expliqué à Motorsport.com.

«En F1, tout prend du temps.

«Il a même fallu trois ans à Mercedes pour gagner la course après avoir acheté Brawn – bien qu’ils aient obtenu l’équipe qui venait de remporter le championnat.

«Red Bull a acheté la Jaguar, et combien de temps leur a-t-il fallu pour gagner? Cinq ans!

«Cependant, vous avez raison. Lawrence est ambitieux. Mais il doit comprendre: rien ne se passe du jour au lendemain.

«Les gens disent souvent:« Eh bien, maintenant vous avez tout l’argent dans le monde. »Mais tout de même, ce n’est pas une question d’argent. Rien ne peut se faire sans argent. Mais l’argent prend aussi du temps.

«Red Bull avait tout l’argent du monde. [Dietrich] Mateschitz a déclaré: “Faites ce que vous voulez.” Mercedes avait tout l’argent du monde.

«Nous n’avons pas tout l’argent du monde. Mais maintenant, nous en avons assez pour pouvoir nous permettre de tels développements que nous ne pouvions pas avoir auparavant.

«Lorsque vous concevez une machine, mais que vous ne pouvez pas produire de pièces, c’est mortel. C’est tout ce que nous avons maintenant. UNE

«Et pourtant – s’il y a quelqu’un que nous voulons embaucher, alors nous pouvons le prendre et le louer, alors que nous ne le pouvions pas auparavant.

«Notre budget est probablement le plus petit [in F1], mais plus tôt nous avons dû survivre. Maintenant, tout est différent.

“C’est formidable de pouvoir planifier et installer sur la machine les développements qui s’offrent à vous.”

