Outside Line: Cyril Abiteboul s’achète encore une année?

Il va sans dire à ce stade, mais nous vivons à une époque étrange. COVID-19 a complètement changé la vie telle que nous la connaissons, et pourtant une chose reste constante: Cyril Abiteboul a trouvé un moyen de gagner plus de temps en Formule 1.

Oui, Abiteboul, directeur de l’équipe Renault F1 et annonciateur de longue date du retour de l’équipe sur le devant de la scène, a maintenant déclaré qu’il s’attendait à ce qu’ils «se battent pour des podiums» en 2022, après avoir déplacé ses poteaux de but de 2021 en même temps que Formula 1 a modifié sa réglementation de nouvelle génération.

À première vue, cela semble tout à fait juste. Il a été clair que ce sont les nouveaux règlements qui aideront son équipe à rivaliser à nouveau avec les grands garçons, et s’ils ont été retardés, ses aspirations devront apparemment l’être aussi, mais je ne pense pas que ce soit aussi simple que cela.

Considérez le libellé. “Se battre pour les podiums” ne signifie pas une voiture parmi les trois premiers, cela signifie juste une voiture rapide, et dans ce cas, je dois demander: qu’est-ce qui est si fondamentalement faux à propos de la voiture 2020 qu’elle ne peut pas être développée en une candidat au podium d’ici 2021?

Selon Abiteboul lui-même, la puissance est déjà là (bien que McLaren semble terriblement déterminé à revenir à Mercedes dès que possible), et c’est le châssis qui a besoin de travail, mais je dirais qu’entre l’adoption de l’avant de Mercedes – Fin du concept aérodynamique du RS20, de l’ajout de Pat Fry et de l’interdiction des essais en soufflerie pour les voitures de nouvelle génération jusqu’en février de l’année prochaine, ils sont en mesure de réaliser des gains significatifs en vertu de la réglementation actuelle.

Ces gains ne seraient-ils pas suffisants pour au moins les placer dans le genre de position dans laquelle McLaren et Toro Rosso se sont retrouvés en 2019, ou Force India et Williams les années précédentes?

Pour être clair, je n’essaie pas de jeter des doutes sur le personnage d’Abiteboul (je dois faire attention à cela, de nos jours: p) et suggérer qu’il essaie consciemment de profiter de la crise actuelle pour assurer sa propre survie – je suis certain qu’il abhorre les événements actuels autant que le reste d’entre nous – mais c’est juste que ses commentaires parlent d’un état d’esprit qui fait qu’il est difficile d’envisager que Renault devienne une tenue gagnante.

Je sais que ce n’est pas une comparaison parfaite, mais comparez les résultats sous Abiteboul aux progrès rapides réalisés par Mercedes sous Ross Brawn, Norbert Haug et Toto Wolff depuis leur réintégration dans le sport en 2010: une victoire de course par année trois, trois victoires et six autres podiums au cours de la quatrième année, puis immédiatement champions lorsque les nouveaux règlements ont frappé en 2014.

Si Abiteboul n’est pas en mesure d’accomplir même un petit morceau de cela par sa sixième année en charge (comme 2021 le sera), pourquoi devrait-il obtenir plus de piste?

En tout cas, il semble qu’à moins que Renault quitte complètement le sport, plus de piste est exactement ce qu’il obtient. Tout comme l’avion sur la piste de Fast and Furious 6, il ne semble jamais manquer de tarmac. J’espère juste que contrairement à ce film, il ne se termine pas par un décollage raté, et il explose sur tous les visages.

