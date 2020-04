Outside Line: le curieux cas de Sebastian Vettel

Il suffit de dire que COVID-19 a eu un impact significativement négatif dans les cercles de Formule 1. Que vous parliez de parties prenantes, de promoteurs de courses, d’employés d’équipes, de fans ou de la coupe de cheveux de Lando Norris, il y a eu beaucoup de perdants, et bien qu’il ne fasse peut-être pas partie de ceux qui viennent à l’esprit, épargnez un moment à Sebastian Vettel.

Même avant le verrouillage du monde, 2020 a vu le quadruple champion du monde de F1 dans une situation difficile. Renversé comme il l’était par Charles Leclerc en 2019, il est entré dans l’année avec un statut égal à celui d’un coéquipier pour la première fois depuis 2009, puis la Scuderia est sortie et s’est engagée auprès de son rival pour cinq années supplémentaires alors que son propre contrat est toujours expirera en décembre.

Ensuite, vous ajoutez la situation actuelle, qui le voit incapable de se venger du Monégasque, et les choses deviennent en effet très précaires.

Que ce soit ses fans, les médias ou même Ferrari elle-même, tout le monde semble l’écrire comme une force légitime avec laquelle il faut compter en F1. À seulement 32 ans, il semble que ses jours en tant que “ chien alpha ” dans le sport soient derrière lui, et soit il devra se contenter de la nouvelle situation de Ferrari, passer à une équipe plus en bas de la grille, ou raccrocher entièrement ses bottes.

Personnellement, cela ne me convient pas. Même si nous ne tenons pas ses quatre titres en haute estime comme certains autres, et même s’il a eu sa juste part de hoquet ces dernières années, je ne pense pas qu’il soit juste de tirer une Ariana Grande et de dire «merci u , à côté »du gars après un an de recul, surtout quand c’est lui qui a mené le retour de Ferrari sur le devant de la scène après une fin très décevante de l’ère Fernando Alonso.

Et oui, Charles Leclerc était le meilleur pilote en 2019 – comme Daniel Ricciardo était contre lui en 2014 – mais j’aimerais toujours le voir avoir une chance de répondre. Beaucoup de grands, dont Prost, Piquet et même Hamilton, ont été battus par un coéquipier au moins une saison et ont réussi à répondre l’année prochaine – sommes-nous certains que Vettel ne peut pas faire de même?

Malheureusement, le coronavirus pourrait en faire un point discutable. Malgré l’optimisme qui continue de régner sur la F1, les indications sont que les mesures de distanciation sociale devront être aussi longues qu’elles sont étendues pour lutter efficacement contre le virus, et cela interdirait les voyages aériens internationaux, sans parler des grands rassemblements publics comme les grands prix, même sans fans.

En conséquence, Ferrari continuera à détenir toutes les cartes dans ses négociations avec Vettel, ce qui pourrait à son tour le pousser à la porte. Comme nous l’avons vu avec ses larmes sur la plus haute marche du podium l’année dernière à Singapour, il le veut autant que jamais, mais comme l’indiquent ses remarques à Autosport, la semaine dernière sur «le bonheur, pas l’argent» au volant de ses décisions, il pourrait être sur le point d’atteindre son point de rupture.

S’il en a besoin, j’espère qu’il aura un an de plus pour faire ses preuves et s’assurer qu’il sort au moins avec un coup au lieu d’un gémissement.

