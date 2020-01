Outside Line: l’essor rapide de la série W

Je dois admettre que lorsque la série W a été lancée l’année dernière, je n’y ai pas beaucoup réfléchi. Bien que je ne sois nullement opposé à cela, j’étais sceptique quant à sa capacité à assurer une place à long terme dans le paysage du sport automobile.

Cependant, compte tenu de ce qu’ils ont accompli au cours des douze derniers mois – et en particulier vendredi dernier – je suis beaucoup plus croyant.

Ayant déjà produit un talent légitime dans Jamie Chadwick, la série a fait un autre grand pas en avant cette semaine avec l’annonce qu’il s’agira d’une course de soutien à la F1 aux Grands Prix des États-Unis et du Mexique. Je veux dire, en tant que formule junior, vous ne pouvez littéralement pas obtenir une meilleure exposition que cela.

Et bien sûr, un cynique pourrait dire que cela a autant à voir avec le manque de catégories de course sur route présentes dans ces pays que la série W, ce qui en fait une option légitime, mais c’est néanmoins un progrès remarquable pour une série de course une saison après le début. existence.

Ajoutant à la crédibilité de l’annonce, la PDG de la série W, Catherine Bond-Muir, a confirmé lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes vendredi qu’ils paieraient pour leur propre expédition, vous devez donc dire qu’il y a au moins une certaine solidité financière même si Bond- Muir a admis qu’ils étaient à quelques années de réaliser un profit. À cet égard, je suppose que le nouveau partenariat avec Rokit a aidé – bien que, comme la plupart d’entre vous, je n’ai toujours aucune idée de ce que fait réellement Rokit. Soi-disant des téléphones?

Tout cela étant donné, je dirais que la série W a été un succès si tôt dans son histoire, avec la mise en garde qu’elle a encore beaucoup à faire pour être une véritable rampe de lancement pour une population démographique sous-représentée dans le sport automobile. Survivre en tant que votre propre produit est une chose, mais si l’objectif est d’amener les femmes à la fois dans le sport automobile et ensuite vers les échelons supérieurs, il reste encore beaucoup à faire.

Dans l’état actuel des choses, il n’y a toujours pas de rampe d’accès pour les filles au niveau local – bien qu’une série de karting soit apparemment quelque chose que Bond-Muir envisage – donc les barrières à l’entrée sont les mêmes que jamais, même si plus de jeunes pourrait être enthousiasmé par la perspective de la course. De l’autre côté, aussi impressionnante que l’ascension de Chadwick a été (et elle aurait eu une victoire de lumières au drapeau dans la course asiatique F3 au cours du week-end sans une pénalité de départ), les 15 points de super-licence elle a obtenu pour gagner en 2019 la place bien en deçà des 40 nécessaires pour courir en F1, et franchement, nous ne savons pas si elle, ou toute autre femme, est assez bonne pour le couper à ce niveau.

Quelle que soit la réponse à cette question, j’aime à penser que la série W nous aide à l’obtenir. De toute évidence, il serait déraisonnable de s’attendre à ce que nous ayons la femelle Lewis Hamilton (ou même Marcus Ericsson) après un an de course. Pour l’instant, ce qu’ils ont fait est plus que suffisant – ils n’ont qu’à continuer de se développer.

