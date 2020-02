Outside Line: McLaren v Renault est-il déjà terminé?

Je déteste le dire, mais la bataille pour le meilleur du reste de la saison de Formule 1 2020 est terminée.

D’accord, c’est peut-être un peu une réaction exagérée, mais tout ce que nous avons vu au cours des deux derniers jours me fait croire qu’il n’y a tout simplement pas moyen pour Renault de battre McLaren à la quatrième place du classement du constructeur cette année.

Encore une semaine après les tests, ce que nous avons vu dans le «lancement» de chaque équipe me dit à peu près tout ce que je dois savoir sur leur état avant la saison 2020.

D’un côté, vous aviez McLaren. Diffusez en direct toute l’affaire depuis le McLaren Technology Center, sortez leur MCL35 pour le monde entier, clairement fier de leur création.

De l’autre, vous aviez Renault. Pas de voiture, pas de ruisseau. Juste un tas de gars assis sur des chaises en train de parler, sans aucune preuve qu’ils peuvent réellement le faire.

Maintenant, évidemment, McLaren ayant une voiture et Renault ne rend pas automatiquement la première plus rapide quand il s’agit de contourner une piste, mais vu dans le contexte des performances de l’année dernière, cela semble assez révélateur de leur direction. En 2019, ils avaient le même moteur (comme ils le feront encore cette année), mais avec 145 points contre 91 pour leur rival, l’équipe Woking était incontestablement la plus compétente – et cette perception se poursuit lorsque la tenue française se présente à la voiture du nouvel an lancement sans, tu sais… voiture.

En ce qui me concerne, Renault aurait mieux fait de lancer avec une version édulcorée du RS20, ou tout simplement de ne pas avoir de lancement du tout. Faire le premier me montre que vous êtes sur la bonne voie pour la saison, faire le dernier me montre que vous êtes particulièrement concentré sur la livraison du meilleur package. Quoi qu’il en soit, l’équipe a eu la chance de définir un récit positif pour la saison à venir, et à la place, la seule histoire qui sort de cette semaine est que «quelque chose se passe chez Renault». S’ils ne peuvent pas faire les choses correctement, que peuvent-ils faire?

Là encore, je ne devrais peut-être pas être aussi surpris que Cyril Abiteboul soit impliqué. Il peut dire ce qu’il veut, mais si Mercedes peut produire une «voiture d’exposition», ou même McLaren, alors Renault devrait être en mesure de le faire. Et s’il devait absolument aller de l’avant avec une sorte d’événement de lancement sans que la voiture ne soit prête, dites-le simplement – au moins, il semblerait qu’il se soit fait visser la tête droite.

Malheureusement, je n’ai aucune raison de croire que c’est le cas, ce qui est vraiment dommage. Les deux équipes ont d’excellents couples de pilotes et beaucoup de gens talentueux travaillent dans les coulisses, mais seule McLaren semble avoir compris comment tout mettre ensemble. Pour un championnat qui a besoin de chaque bataille possible, j’espère que je me suis trompé, mais je ne pense pas que je le serai.

