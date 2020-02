Outside Line: Que se passe-t-il avec la FIA et Ferrari?

Trois mois après la fin de la saison de Formule 1 2019, nous avons enfin une résolution à l’enquête de la FIA sur la puissance suspecte du moteur de Ferrari… enfin, un peu.

Une tactique de relations publiques aussi vieille que le temps lui-même (et donc presque aussi vieille que Bernie Ecclestone), l’instance dirigeante de la F1 a décidé d’annoncer cette nouvelle, dont ils savaient qu’elle serait mal reçue, à un moment où elle rencontrerait le moins de fanfare.

Dans ce cas, c’était 10 minutes avant la fin de la dernière session des tests de pré-saison, et avec deux semaines d’avance sur l’accumulation habituelle d’ouverture de la saison pour le perdre – mais il ne sera pas perdu si je peux l’aider .

La déclaration, au cas où vous l’auriez manquée, se lit comme suit (en gras):

“La FIA annonce qu’après des investigations techniques approfondies, elle a achevé son analyse du fonctionnement de la Scuderia Ferrari Formula 1 Power Unit et conclu un accord avec l’équipe. le les détails de l’accord demeureront entre les parties.

La FIA et la Scuderia Ferrari ont convenu d’un certain nombre d’engagements techniques qui améliorera la surveillance de toutes les unités de puissance de Formule 1 pour les prochaines saisons de championnat ainsi que assister la FIA dans d’autres tâches réglementaires en Formule 1 et dans ses activités de recherche sur les émissions de carbone et les carburants durables. »

En d’autres termes: nous avons examiné les innombrables accusations que Ferrari avait trouvées pour renverser la limite de 100 kg / heure de débit de carburant en 2019, avons trouvé les accusations crédibles et maintenant, au lieu de les punir pour avoir enfreint les règles, nous allons laissez-les «travailler», comme s’ils étaient un enfant qui a cassé la fenêtre d’un voisin.

Je veux dire, je n’ai jamais été un gars de «Ferrari International Assistance» – et ce n’est pas qu’il y a longtemps que les gens accusaient la FIA de favoriser leurs rivaux immédiats Mercedes (Canada ’19), mais je ne sais pas comment d’autre vous pouvez raisonnablement le percevoir.

Si Ferrari n’était coupable d’aucune infraction, ne seriez-vous pas juste … à dire cela? Au lieu de cela, cette déclaration nous dit littéralement qu’ils ont quelque chose à cacher, et n’offre aucune indication que Ferrari sera tenue pour responsable des conséquences de leurs actes.

Selon Christian Nimmervoll de motorsport-total.com, ce n’était pas non plus une sorte de backroom, un accord de consensus approuvé par les autres équipes, avec un directeur d’équipe anonyme cité disant: «nous ne sommes définitivement pas d’accord avec cela» – et comment pourraient-ils être?

Forcés car nous devons continuer à fonctionner sous l’hypothèse que Ferrari a enfreint les règles, ils obtiennent toujours leur prix 2019, et comme l’indique Nimmervoll, c’est 40 millions de dollars qui devraient aller ailleurs.

Si la FIA, Liberty Media et la Formule 1 en général veulent continuer à être prises au sérieux en tant que compétition mondiale d’élite, la transparence doit être primordiale dans le traitement des concurrents, et cela vaut également pour l’organisme de réglementation lui-même. Nous ne tolérerions pas des accords de ce type dans les coulisses de l’EPL, de la NFL ou de la NBA – nous ne devrions pas non plus être ici.

