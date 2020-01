Outside Line: qui est sous pression en 2020?

Tout d’abord: bonne année à tous, lecteurs GP247. 2019 a été une excellente année pour notre site, et nous espérons que 2020 – et en effet, cette prochaine décennie – sera encore meilleure.

Comme c’est la dernière année avant que la F1 ne subisse une refonte spectaculaire, nous commençons la décennie avec plusieurs personnalités à un carrefour intéressant. Bien sûr, il y a rarement un moment où il n’y a pas de points d’interrogation qui pèsent sur les pilotes et la gestion de l’équipe, mais comme c’est la fin d’une époque, vous espérez que ce moment particulier puisse fournir autant de réponses que possible avant de vous embarquer avec eux dans un nouveau.

Dans cet esprit, vous trouverez ci-dessous six figures de F1 qui, selon moi, ont vraiment besoin de se pavaner pendant la saison 2020. Les voitures devraient être un peu plus lentes en 2021, mais si elles ont du mal à suivre cette année, je pouvais encore voir le sport les passer.

Cyril Abiteboul

Un homme qui ne connaît pas les proclamations scandaleuses, 2020 doit sûrement être l’année où Renault de Cyril Abiteboul fait quelque chose de significatif, ou bien il passe à autre chose. La demi-décennie qu’il a eue est plus que suffisante pour redresser le navire, et pourtant 2019 les a encore battus de manière embarrassante par une équipe de clients à McLaren tandis que l’écart avec les avant-gardistes reste largement le même que jamais. Si Abiteboul veut être celui qui ramène cette équipe au rang de champion – sans parler de convaincre Daniel Ricciardo de prolonger son séjour au-delà de cette saison – il doit commencer à obtenir des résultats, sinon il est impossible de justifier de le garder lui et sa bouche plus longtemps .

Alex Albon

Profitant de la saison de recrue la plus fulgurante de l’histoire de la F1, Albon est passé de la lie raclée à contrecœur du baril de Helmut Marko à Toro Rosso à un pilote d’équipe senior à part entière à Red Bull d’ici la fin de l’année, et pourtant maintenant les enjeux ont changé . En 2020, il ne sera tout simplement pas suffisant pour lui de franchir la barre basse fixée par Red Bull rejette Daniil Kvyat et Pierre Gasly, car son coéquipier Max Verstappen s’attendra à se battre pour un titre et aura besoin d’un ailier qui ne l’est pas commençant toujours des courses trop loin sur la grille pour le soutenir. Si Albon parvient à suivre le rythme, il pourrait cimenter sa place dans un avenir prévisible, s’il ne le peut pas, il pourrait être de retour à la recherche d’un entraînement de Formule E avant la fin de l’année.

Sebastian vettel

De tous ceux qui figurent sur cette liste, aucun n’a autant à gagner et autant à perdre que Seb Vettel en 2020 – il pourrait finir l’année avec un cinquième championnat du monde… ou il pourrait chercher un nouvel emploi, tel est son situation difficile. Hors contrat à la fin de la saison alors que Charles Leclerc est enfermé jusqu’en 2024, cette année est essentiellement la dernière chance de Vettel de prouver à Ferrari qu’il est «le gars» qui peut les conduire vers la terre promise, et alors qu’il a presque certainement a le rythme, il reste à voir s’il a le sang-froid. S’il faiblit à nouveau en 2020 tout en continuant à s’affronter avec Leclerc, Mattia Binotto et co. pourrait le juger ne vaut pas le mal de tête, mettant son temps à la Scuderia à une fin décevante.

Mattia Binotto

Une progression naturelle de l’un à l’autre, il s’ensuit que si Vettel est sous pression, son patron, Binotto aussi. Sous sa gouverne l’an dernier, l’équipe était tout simplement décevante, avec une voiture erratique et une relation loin d’être idéale entre ses deux pilotes. Comme nous l’avons vu avec Marco Mattiacci en 2014, la Scuderia n’est pas toujours patiente avec ses chefs d’équipe, et si cette année se révèle plus ou moins la même, il pourrait facilement se retrouver aux côtés de Vettel dans la ligne du chômage en décembre.

Claire Williams

Maintenant, avec des années consécutives au plus bas, il semblerait que d’une manière ou d’une autre, quelque chose doit changer pour Williams en 2020. Soit ils se redressent et recommencent à ressembler à une véritable équipe de course, soit à la femme qui a présidé sur leur effondrement doit se retirer. Bien sûr, qui voudrait prendre en charge ce navire en perdition reste incertain – bien que le frère de Claire Jonathan ait déjà été discuté – mais en tout cas, ils ne devraient pas rester sur un parcours dont le produit final ne semble guère mieux qu’un F2 voiture.

Valtteri Bottas

C’est essentiellement une tradition annuelle à ce stade – Valtteri Bottas se montre plein d’espoir pour la saison et finit par être fumé par Lewis Hamilton. Malgré son bon départ, la version de l’année dernière était encore loin d’être assez bonne pour déranger son coéquipier, et à moins que la mise à jour du firmware de cette année ne soit nettement meilleure, cela ne changera probablement pas. De plus, la différence cette année pour Mercedes est qu’ils auront des options très alléchantes avec George Russell (équipé de deux ans d’expérience en F1) et Daniel Ricciardo susceptibles de se rendre disponibles, qui seront tous deux difficiles à résister à moins que le Finnois finalement met sur pied une campagne du début à la fin de calibre de championnat.

