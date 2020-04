Ouverture de la saison en Autriche, trois courses de Silverstone?

Date publiée: 17 avril 2020

La saison 2020 de Formule 1 pourrait être fixée à un départ en juillet en Autriche, suivi de trois courses à Silverstone, selon les informations.

Le Red Bull Ring et Silverstone se sont déclarés intéressés à accueillir plusieurs courses pour aider à remettre le spectacle de Formule 1 sur la route et il leur sera plus facile de l’accueillir étant donné qu’il s’agit de pistes de course dédiées.

Mais, alors qu’il semble que l’Autriche aurait l’honneur de lancer la saison, ..net rapporte que nous pourrions potentiellement voir trois courses sur le circuit emblématique de Silverstone.

Les discussions sur l’apparence du début de la saison 2020 faisaient partie d’une discussion positive et constructive entre les patrons de la Formule 1 et les directeurs d’équipe respectifs de la Formule 1 jeudi, alors que d’autres grands sujets tels que le plafond budgétaire étaient à l’ordre du jour.

On pense que dans le cadre de ce plan possible, le Grand Prix d’Autriche se déroulerait à huis clos, ce qui permettrait aux patrons de Formule 1 de faire avancer la course à partir de sa date initiale du 5 juillet.

Cependant, on pense que Red Bull souhaite conserver la même date que celle figurant sur le calendrier 2020 d’origine.

Le prochain calendrier révisé serait de trois courses en quatre semaines à Silverstone sur deux versions différentes de la piste, mais pas une course inversée que beaucoup espéraient.

En gardant la grande majorité des courses sur une piste particulière pour commencer, cela aidera la Formule 1 à démarrer une saison où ils sont toujours impatients d’accueillir des courses de 16 à 18 cette année.

Silverstone coche beaucoup de cases étant donné que sept des 10 équipes de Formule 1 sont déjà basées au Royaume-Uni, tandis que la pensée pour Ferrari, AlphaTauri et Alfa Romeo est qu’elles auraient un lieu à Silverstone où elles pourraient mettre en place leurs opérations pour un nombre de semaines, plutôt que le globe-trotter habituel qui accompagne le travail.

