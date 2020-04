Pagenaud décroche une deuxième victoire après un drame tardif dans la course IndyCar iRacing Motegi · .

Simon Pagenaud a remporté sa deuxième victoire consécutive dans le défi iRacing d’IndyCar après que deux de ses coéquipiers Penske ont été impliqués dans une collision de fin de course avec un backmarker.

Will Power, qui a terminé toutes les précédentes courses IndyCar iRacing Challenge dans les quatre premiers, a regardé le cap pour finalement remporter sa première victoire sur l’ovale Motegi.

Il tenait la tête avec 10 tours à faire sous la pression féroce d’un troisième pilote de Penske, Scott McLaughlin. Mais la paire a été touchée par le coureur de McLaren SP, Oliver Askew, déclenchant un crash spectaculaire pour McLaughlin, tandis que Power a poursuivi sa route avec une aile avant endommagée.

Il n’a pas pu résister à Pagenaud qui passe pour prendre la tête, malgré qu’il a serré son coéquipier contre le mur en passant. Scott Dixon, qui avait mené avant de reculer en raison d’un arrêt au stand lent, est également passé à côté du Penske blessé. Il a pourchassé Pagenaud et a fait une offre de victoire dans le dernier tour, la paire touchant au premier virage, mais a dû se contenter de la deuxième place derrière le pilote qui avait gagné sur le Michigan il y a une semaine.

Power a pris le drapeau à damier à la troisième place devant Marcus Ericsson et le gardien de poteau Robert Wickens. Jack Harvey, qui a devancé Wickens et Power pour mener tôt, est arrivé en sixième position tandis que Sage Karam a grimpé à travers le peloton jusqu’à la septième place. Zach Veach, Santino Ferrucci et Graham Rahal ont complété le top 10.

Josef Newgarden a fait un pari stratégique pour reporter son dernier arrêt au stand, mais a été contraint de sacrifier l’avance et a chuté à la 15e place au drapeau derrière Conor Daly, 11e, Takuma Sato, Kyle Busch et Felix Rosenqvist.

