Pagenaud fait le double pour gagner iRacing Indycar au Motegi

Une deuxième victoire consécutive en course virtuelle pour Simon Pagenaud et Team Penske, et les tempéraments étaient chauds à la fin de celui-ci, alors que le vainqueur en titre d’Indianapolis 500 a participé à sa combinaison et capturé la course d’IndyCar samedi lors d’une simulation de Twin Ring Motegi au Japon . Une finale effrénée de 10 tours a décidé de l’événement iRacing.

Essentiellement, les pilotes de Penske Will Power et Scott McLaughlin couraient chacun pour la tête – et probablement la victoire – lorsqu’ils sont tombés sur la voiture rodée d’Oliver Askew qui a fait que Power a touché la voiture de McLaughlin.

McLaughlin, le champion V8 SuperCars et vainqueur de la course virtuelle il y a trois semaines à Barber Motorsports Park, a été envoyé dans le mur et hors de contestation.

L’Australien était livide et essayait activement de se calmer sur son simulateur à Brisbane, où il s’est réveillé à 2 heures du matin pour se préparer pour la série.

“C’est un jeu vidéo, c’est un jeu vidéo”, a répété McLaughlin. “Je sais que c’est un jeu, mais je suis toujours (fou).”

Pagenaud a ensuite couru Power au volant et les voitures ont semblé se toucher avant que Pagenaud ne prenne la tête. Il devait encore repousser la tentative de dernier tour de Scott Dixon de le doubler pour la victoire.

“C’était très mouvementé avec Will à un moment donné, puis Dixon à la fin”, a déclaré Pagenuad. “Je travaille dur toute la semaine pour être compétitif et je pense que j’y arrive.”

Pagenaud a également remporté la semaine dernière au Michigan International Speedway virtuel, et avec la victoire de McLaughlin, les pilotes Penske ont remporté trois des quatre IndyCar iRaces.

Pagenaud a ralenti après avoir pris le drapeau à damier et Dixon a couru à l’arrière de sa voiture – contact qui l’a envoyé filer dans la voiture rodée d’Helio Castroneves. Dixon et Castroneves se sont pratiquement envolés après l’arrivée.

Dixon a terminé deuxième, Power a terminé troisième et Marcus Ericsson, le nouveau coéquipier de Dixon chez Chip Ganassi Racing, a terminé quatrième.

IndyCar a couru au Twin Ring Motegi virtuel, une piste que la série a visitée pour la dernière fois en 2011, mais a été sélectionnée par un vote des fans car le circuit pour le quatrième tour de la série iRacing a commencé lorsque les sports ont été arrêtés en raison de la pandémie de coronavirus.

Kyle Busch, qui n’a pas caché son désir de courir dans l’Indianapolis 500, a fait ses débuts en IndyCar virtuellement via une invitation de la ligue adressée au double champion en titre NASCAR. Busch a terminé 13e – mieux que n’importe quelle finition à ce jour dans les courses virtuelles NASCAR. Il est un nouveau venu sur iRacing mais améliore rapidement son simulateur.

Busch a été rejoint par les nouveaux arrivants Castroneves, trois fois vainqueur d’Indianapolis 500, et Takuma Sato, également vainqueur d’Indianapolis 500, car le peloton comprenait une série de 33 pilotes haut de gamme.

Diffusé sur NBC Sports, l’analyste Paul Tracy a fait rire virtuellement lorsque Sato a piqué et Tracy a pris note des tribunes bondées.

«Regardez tous les fans dans les tribunes. Ils sont là pour regarder Sato », craqua Tracy.

Robert Wickens a pris le départ de la pole après une session de qualification, et les difficultés d’iRacing de James Hinchcliffe se sont poursuivies lorsque des difficultés techniques l’ont mis hors course pour une autre course malgré le fait qu’il avait passé de nombreuses heures sur son simulateur.

“Un petit problème m’a expulsé de la course d’aujourd’hui!” il a posté sur Twitter. «Super déçu parce que l’entraînement s’était bien passé et nous pensions que nous aurions pu en avoir un bon. Utiliser mon nouveau temps libre pour réellement sortir. Voir le soleil. Respirez l’air frais. “

Quelques réflexions sur le #IndyCar Challenge d’aujourd’hui à @ motegi_english… Je sais que c’est le monde virtuel mais la victoire semble bien réelle! Une compétition incroyable aujourd’hui, et vous pouvez revoir nos flux sur les liens ci-dessous:

FB: https://t.co/W90qTYm70O

YouTube: https://t.co/oJoaCUF2HW pic.twitter.com/kPJn61PFsx – Simon Pagenaud (@simonpagenaud) 19 avril 2020

.