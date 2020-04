Pagenaud remporte le défi IndyCar iRacing au Michigan · .

Simon Pagenaud a augmenté sa consommation de carburant pour marquer sa première victoire en IndyCar iRacing Challenge sur la route rapide du Michigan.

Le pilote de Penske a remporté la victoire virtuelle sur un champ de 31 voitures portant sa combinaison de course complète au volant de son simulateur.

Il a été suivi à la maison par deux pilotes qui n’ont jamais couru dans le championnat du monde réel: le vainqueur de la deuxième manche Scott McLaughlin et Dale Earnhardt Jnr de NASCAR.

La course a démarré sur un faux départ lorsqu’un spectaculaire accident de plusieurs voitures s’est déclenché alors que les pilotes approchaient de la ligne de départ. Cela signifie que le peloton a passé sept tours sous caution avant le début des 85 tours. Cependant, à la surprise de beaucoup après une série d’accidents en pratique, le reste de la course est resté vert.

Une fois cela fait, Sage Karam et Will Power ont échangé la tête en tête du peloton. Will Davison et Graham Rahal les ont poursuivis de près, puis ont été révisés par Felipe Nasr. Mais le pilote Carlin, qui attend toujours son premier départ IndyCar dans le monde réel, s’est décollé lorsque les premiers arrêts aux stands ont été effectués.

Karam a piqué la tête au 40e tour, indiquant qu’il lui faudrait un deuxième arrêt avant la fin. Power le suivit la prochaine fois, rejoint par Davison, qui fila en se décollant dans la voie des stands. Nasr a également perdu le contrôle de sa voiture dans les stands, où il a été récupéré par Dalton Kellett.

Une fois le terrain percé, la voiture Dreyer & Reinbold de Karam a repris la tête devant Power. Mais eux et une série de poursuivants ont dû faire deuxièmes arrêts aux stands, tandis que ceux qui ont économisé du carburant ont récolté les fruits.

Karam est retourné aux stands au tour 71 et a manqué de temps pour chasser les leaders. Un crash tardif a laissé le vainqueur de la première ronde 14e au classement final.

L’arrêt au stand de Power a laissé Alex Palou – un autre pilote qui n’a pas encore commencé une véritable course IndyCar – en tête du peloton. Mais il a franchi la barrière du virage quatre et a été forcé de se lancer.

Ryan Hunter-Reay et Zach Veach ont également perdu leur chance de gagner lorsqu’ils se sont opposés. Cela a laissé Pagenaud en tête lorsque le drapeau à damier est tombé, devenant le troisième vainqueur différent en autant de semaines.

