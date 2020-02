«Pas de changement majeur de la spécification d’essai W11 à la voiture Aus»

Date publiée: 14 février 2020

La voiture que Mercedes a lancée vendredi sera la voiture de course Lewis Hamilton et Valtteri Bottas à Melbourne avec seulement des mises à jour mineures d’ici là.

Vendredi, Mercedes a enlevé les couvertures de son challenger 2020, le W11, sur le circuit de Silverstone.

Mais bien qu’il ait souvent été noté que la voiture lancée diffère de celle testée, qui est encore différente de celle courue lors du grand prix d’ouverture de la saison, Mercedes dit que cette année, ce sera à peu près la même voiture.

“Nous serons plus conventionnels cette année”, a déclaré le chef de la technologie James Allison à Autosport.

«Nous aurons toujours des mises à niveau pour Melbourne qui viendront au cours de la deuxième semaine de tests, mais toute la nouvelle approche de voiture de 2019 ne sera pas proposée.

«L’année dernière, la réglementation a été modifiée de manière assez significative, et elle a été décidée assez tard dans l’année.

«Dans ces circonstances, faire une voiture de lancement et une voiture de la semaine deux nous a donné la chance d’intégrer le maximum d’apprentissage dans notre voiture de Melbourne.

“Avec les réglementations plus matures cette année, et avec le coup d’ouverture du développement 2020 déjà au même niveau que la finition de la voiture de l’année dernière, répéter l’approche de l’année dernière n’aurait pas de sens.”

Le nouveau W11 présente un design de pont latéral agressif ainsi qu’un nez plus étroit tandis que l’aile avant est une évolution par rapport au design de l’année dernière. Les barges ont également été révisées.

Expliquant les changements, Allison a déclaré: «Si nous avions simplement continué à ajouter de la fioriture à la base de référence de 2019, nous aurions trouvé des gains, mais selon toute vraisemblance, la baisse des rendements serait déjà en marche.

«Nous voulions changer des aspects du concept de la voiture – des aspects qui seraient complètement impossibles à changer en une saison – pour nous donner une plate-forme plus fertile pour la nouvelle saison.

«Nous avons essayé d’apporter quelques modifications architecturales bien choisies pour maintenir la pente de développement forte même si les réglementations sont maintenant un peu plus longues dans la dent.

«En plus du tarif conventionnel du développement hivernal, nous avons fait trois investissements: un à l’avant, un au milieu et un à l’arrière de la voiture.

«À l’avant, nous avons accepté une plus grande complexité structurelle autour des montants et des jantes afin de fournir un ensemble global plus performant.

«Au milieu de la voiture, nous avons suivi la tendance de la voie des stands en déplaçant notre tube d’impact latéral supérieur vers la position inférieure et en tirant parti du gain aérodynamique qui accompagne cette disposition.

«À l’arrière de la voiture, nous avons opté pour une configuration de suspension aventureuse afin de libérer des opportunités de développement aérodynamique.

«Ces trois investissements ont été des améliorations en soi, mais leur effet réel est de mobiliser une série de gains aérodynamiques secondaires à la fois pendant l’hiver et, nous l’espérons, tout au long de la saison à venir.

“Nous avons travaillé – comme nous le ferions toujours – sur chaque millimètre carré de la voiture pour essayer de trouver des améliorations dans cet ensemble stable de règlements.”

