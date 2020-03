Pas de changement pour le Grand Prix d’Australie alors que l’Italie évite l’interdiction de voyager

Le Grand Prix d’Australie 2020 devrait toujours se dérouler comme prévu après que l’Italie a évité d’être ajoutée à la liste des pays interdits d’entrée en raison de la pandémie de coronavirus, selon l’Australian Grand Prix Corporation.



Prévue pour se dérouler du 13 au 15 mars à Melbourne, la propagation continue du virus COVID-19 a sérieusement mis en doute le déroulement de la course de Formule 1, mais le gouvernement australien a décidé jeudi de ne soumettre les visiteurs italiens qu’à des précautions supplémentaires. de promulguer une interdiction de voyager de 14 jours, l’AGPC a réitéré la position précédente du PDG Andrew Westacott que la course se poursuivra.

“L’annonce d’aujourd’hui [from the federal government] ne le change pas [the running of the race]», A déclaré un porte-parole de l’AGPC à The Age.

Sous les précautions accrues, les visiteurs italiens seront désormais soumis à plus de questions et de contrôles de température avant d’embarquer sur des vols vers le pays.

Expliquant la décision, le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré aux journalistes jeudi que si la Corée du Sud rejoindrait la Chine et l’Iran sur la liste des pays avec une interdiction de voyager de 14 jours, le plus petit nombre de voyageurs en provenance d’Italie signifie qu’il n’a pas besoin d’être ajouté pour le moment.

“La raison pour laquelle nous avons pris cette décision est à cause du niveau élevé de visites que nous voyons de Corée, que nous avons vu venir d’Italie, et de la capacité de mettre immédiatement en place des mesures de dépistage renforcées pour l’Italie”, a déclaré M. Morrison. , notant que la Corée du Sud compte cinq fois plus de visiteurs en Australie qu’en Italie.

“Pour faire ça [for] La Corée serait beaucoup plus difficile. »

Cependant, l’annonce de M. Morrison est intervenue lorsque le gouvernement australien a activé son plan de réponse d’urgence au COVID-19, ce qui signifie que le virus est désormais officiellement traité comme une pandémie. Il y a maintenant plus de 50 cas dans le pays, avec sa première transmission enregistrée dans le pays lundi.

L’Italie, qui abrite Ferrari, AlphaTauri et les fournisseurs de pneus Pirelli, a signalé plus de 2000 cas de COVID-19 et pourrait encore se trouver soumise à une interdiction de voyager en Australie si les chiffres augmentaient. Pour sa part, le patron de Ferrari, Mattia Binotto, a indiqué que si un membre de l’équipe se voit refuser l’entrée dans le pays, il ne pourra pas courir.

.