Pas de F1 mais Max, Lando et ses copains partent en course virtuelle

Les pilotes de Formule 1 Max Verstappen et Lando Norris étaient en course dimanche mais, avec le Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison annulé en raison du coronavirus, c’était contre des adversaires invisibles sur des circuits virtuels.

Le monde de l’esport est venu à la rescousse en l’absence d’une course à Melbourne ou même d’une série monoplace avec les calendriers Formula E et IndyCar également ravagés par le virus à propagation rapide.

Le Verstappen de Red Bull a terminé 11e dans une «bataille d’Esports All-star» avec un casting d’autres vrais pilotes de course et de joueurs professionnels.

Norris de McLaren a terminé sixième dans une autre course virtuelle, le «Not the Aus GP» organisé par Veloce Esports et diffusé en direct sur Twitch.TV et YouTube.

La course d’étoiles de 12 tours, organisée par Torque Esports et The Race, comportait une version virtuelle du Nuerburgring – une piste allemande qui ne figure plus au calendrier de la F1 – et a été remportée par le Slovène Jernej Simoncic.

Kevin Siggy de McLaren Shadow a terminé deuxième avec Rudy Van Buren, vainqueur de la compétition inaugurale du joueur le plus rapide du monde 2017 et le prix d’un rôle de simulateur avec McLaren, terminant à la troisième place.

Torque avait créé un pot total de 10 000 $ dont 4 000 $ pour le gagnant.

“Davantage de personnes ont regardé en ligne” The Race All-Star Esports Battle “en ligne que de regarder une course de Formule 1 sur Sky TV au Royaume-Uni. C’est une statistique incroyable », a commenté le PDG de Torque, Darren Cox.

«Pendant la course, nous étions le plus grand flux de jeux ou d’esport au monde. Plus grand que Fortnite. “

Les pilotes suédois IndyCar Felix Rosenqvist et l’Américain Colton Herta étaient respectivement les meilleurs pilotes du monde réel aux septième et dixième places.

Verstappen a remporté l’une des trois manches qualificatives de la pole position mais s’est qualifié neuvième pour la finale grâce au package Formula ISI 2012 de rFactor.

Le Néerlandais de 22 ans a filé dans le premier virage, tombant au 18e, mais a ensuite montré ses compétences familières en dépassement et son agressivité pour se frayer un chemin malgré une autre rotation.

Simon Pagenaud, vainqueur de l’Indianapolis 500, les anciens pilotes de F1 Juan Pablo Montoya et Rubens Barrichello, ainsi que leurs fils respectifs, et le double champion d’esport de Formule 1 Brendon Leigh ont également participé aux manches.

“Dommage que nous n’ayons pas atteint la finale. Je me suis emmêlé dans le shunt de quelqu’un d’autre. Besoin d’y travailler également. C’était un événement incroyable. Je ne peux pas attendre le prochain “, a commenté Montoya sur Twitter.

Veloce a rapporté 180 000 téléspectateurs en direct sur toutes les chaînes pour leur événement qui comprenait également le gardien de but du Real Madrid et le joueur passionné Thibaut Courtois, ainsi que l’ancien pilote de McLaren F1 Stoffel Vandoorne.

“C’est une énorme opportunité pour l’esport parce que pour les personnes qui ont peut-être regardé le vrai sport et veulent avoir quelque chose à regarder et leur donner ce correctif, cela pourrait être en mesure de fournir un peu de cela”, a déclaré Jamie McLaurin de Veloce à la BBC. .

La Formule 1 a déclaré qu’elle prévoyait de commencer la saison en Europe fin mai, sous réserve de révision, tandis que la Formule E est temporairement suspendue et espère reprendre la course en juin.

IndyCar, basée aux États-Unis, a annulé tous les événements en mars et avril.

