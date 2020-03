Pas de Grand Prix de Monaco en 2020 · .

Le Grand Prix de Monaco n’aura pas lieu en 2020, après que les promoteurs de la course ont confirmé qu’ils ne chercheront pas de nouvelle date pour la course.

La F1 a confirmé plus tôt dans la journée que la course ne se déroulerait pas à sa date d’origine, le 24 mai. L’Automobile Club de Monaco a depuis confirmé qu’elle ne chercherait pas de date de remplacement.

«La situation actuelle concernant la pandémie mondiale et sa trajectoire d’évolution inconnue, le manque de compréhension quant à l’impact sur le Championnat du Monde FIA ​​F1 2020, l’incertitude quant à la participation des équipes, les conséquences quant aux différentes mesures de confinement prises par différents gouvernements du monde entier, les restrictions transfrontalières d’accès à la Principauté de Monaco, la pression sur toutes les entreprises impliquées, leur personnel dédié qui ne peut pas entreprendre les installations nécessaires, la disponibilité de la main-d’œuvre indispensable et des bénévoles (plus plus de 1500) nécessaires au succès de l’événement signifie que la situation n’est plus tenable », ont indiqué les promoteurs de la course dans un communiqué.

«En conséquence, et après un examen attentif de la gravité de cette crise dans le monde, c’est avec une grande tristesse que le conseil d’administration de l’Automobile Club de Monaco a pris la décision d’annuler le 12e Grand Prix de Monaco Historique (8-10 mai 2020) et le 78e Grand Prix de Monaco de Formule 1, championnat du monde FIA ​​(21-24 mai 2020).

“A tous les fans, spectateurs, partenaires et nos membres, le conseil d’administration souhaite exprimer ses sincères regrets que ces deux événements ne puissent pas être reportés et en aucun cas, sera-t-il possible d’organiser ces événements plus tard cette année.”

Le Grand Prix de Monaco a eu lieu à 77 reprises depuis 1929 et était la deuxième course de la première saison de championnat du monde en 1950. Il a organisé des courses dans 66 des 70 saisons jusqu’à présent, ne manquant que les saisons de 1951 à 1954, quand il a été exécuté à des réglementations différentes.

Plus tôt dans la journée, le bureau du Prince Albert de Monaco a confirmé qu’il avait été testé positif au Coronavirus.

Cet article sera mis à jour.

