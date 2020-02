Pas de larmes pour Guenther Steiner malgré une fuite de Haas

Date publiée: 24 février 2020

Guenther Steiner dit qu’il ne pleurera pas sur les trois heures de temps de piste perdues par Haas vendredi alors que le reste du test de la semaine s’est bien passé.

Haas était en action sur le Circuit de Catalunya la semaine dernière pour le test d’ouverture de pré-saison.

Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont réussi 316 tours du circuit espagnol au cours du test, mais les deux pilotes ont perdu du temps de piste vendredi en raison de problèmes distincts.

Grosjean a été coincé dans le garage pendant un certain temps vendredi matin après que Haas a découvert une fuite d’eau tandis que Magnussen a mis fin à la journée de l’équipe lorsqu’il s’est écrasé lors de son cinquième tour de l’après-midi.

L’accident n’était nullement la faute du Danois.

Un problème de jante de roue a endommagé le pneu et a conduit Magnussen à rencontrer le mur du virage 8.

IMPACTO DE MAGNUSSEN HOY pic.twitter.com/cHZ2tTYFaf

– max w lefeld (@ velocidad32) 21 février 2020

“Nous avions une conduite d’eau qui fuyait et puis dans l’après-midi, nous avons eu un problème avec la jante de roue, avec l’entretoise, qui a cassé la jante et ensuite nous avons eu un pneu crevé”, a déclaré Steiner à Racer.

«Évidemment, réparer la voiture a pris trop de temps pour faire quelques tours à la fin, nous avons donc décidé de l’appeler le jour. Mais nous pouvions nous permettre de le faire parce que le reste de la semaine se passait bien.

«Les deux premiers jours ont été très bons. Bien sûr, vous voulez toujours conduire plus et c’est sûr que nous manquons les heures à la fin, mais je ne serai pas là pour pleurer sur les trois heures de test que nous avons manquées.

«Dans l’ensemble, nous avons passé une bonne semaine.

«Nous avons beaucoup de données en cours au cours des prochains jours, puis revenons ici et essayons encore plus de choses et essayons d’aller encore plus vite.»

Steiner a déclaré qu’il était satisfait de l’équipe car Haas a une «meilleure compréhension» du VF-20 même si le meilleur temps au tour de Magnussen était de 2,6 secondes de moins que celui de Valtteri Bottas.

“Je ne sais pas (fois) parce que je ne sais pas ce que font les autres”, a ajouté Steiner.

«Nous avons suivi notre programme de tests, nous avons décidé de faire ce que nous voulions faire et de ne pas regarder les autres car il n’y a pas de pole position ou de points à gagner lors des tests.

«Nous venons de parcourir nos programmes de test et sommes assez satisfaits de ce que nous avons accompli.

«Absolument, nous avons une meilleure compréhension (de la voiture).

«Nous avons bien travaillé avec ce que nous comprenons pour l’améliorer, puis nous verrons par rapport aux autres à quel point c’est bon.

“Je ne m’engagerais pas ici à le dire parce que je ne sais pas, car tout le monde gère des programmes différents.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.