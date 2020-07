Pas de pénalité pour Hamilton après la visite post-qualification aux commissaires sportifs

Lewis Hamilton de Mercedes a échappé à une pénalité après avoir été convoqué aux commissaires de course de la FIA après s’être qualifié pour les commissaires du Grand Prix d’Autriche pour un prétendu échec de ralentissement pour les drapeaux jaunes et une violation des limites de piste en Q3.

Peu après 19 h 45, heure locale, les commissaires sportifs ont confirmé qu’il n’y aurait plus d’action contre le pilote Mercedes, mais son premier temps au tour a été supprimé, mais le deuxième tour, plus rapide, est toujours en place et la grille de demain reste donc inchangée.

Plus tôt, Hamilton s’est qualifié deuxième derrière son coéquipier Valtteri Bottas, Mercedes continuant d’afficher un avantage considérable sur le terrain en 2020.

Bottas a été rattrapé lors de sa dernière tentative en Q3, quittant la piste sur l’accélérateur au virage 4. L’excursion de Bottas a fait ressortir les drapeaux jaunes dans le secteur intermédiaire alors que le Finlandais soulevait du gravier sur la surface de course et filait en tentant de rejoindre .

Hamilton, qui suivait Bottas à l’époque, s’est amélioré dans les secteurs deux et trois sur son chemin vers son meilleur temps personnel, ce qui n’a finalement pas suffi à usurper son coéquipier.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu les drapeaux jaunes, Hamilton a répondu: «Pas que j’ai vu, non. Je suis arrivé au coin de la rue, j’ai pris le pouvoir et j’ai pensé que Valtteri venait peut-être de s’écarter et de revenir sur la piste plus haut sur la route.

«Je cherchais du gravier sur la piste et une voiture sur la piste, mais il n’y avait rien là-bas, alors j’ai continué. Puis j’ai vu en entrant, je pense que c’est au virage 6 que Valtteri était beaucoup plus à gauche. C’est arrivé assez vite et [there was a] une grosse bouffée de poussière », a ajouté le champion du monde en titre.