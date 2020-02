Pas de voiture, pas de diffusion en direct du lancement de Renault RS20

Date publiée: 10 février 2020

Renault garde ses cartes près de sa poitrine lors du lancement officiel de la RS20 le mercredi 12 février à Paris, en France.

Le compte Twitter de l’équipe Enstone a révélé plus d’informations sur leur prochain lancement lundi, mais les fans sont déçus après avoir découvert que l’événement ne sera pas diffusé en direct et que seuls des «aperçus» du RS20 seront affichés. Il n’y aura pas de voiture physique lors de l’événement.

“Nous allons tweeter à partir de notre ouverture de saison à partir de 13h00 GMT”, indique un communiqué.

«Daniel Ricciardo et Esteban Ocon seront bien sûr présents, ainsi que notre directeur d’équipe, Cyril Abiteboul, notre directeur exécutif, Marcin Budkowski, nos directeurs techniques châssis et moteur, Pat Fry et Remi Taffin, et notre conseiller spécial, Alain Prost.

«Notre directrice de la Renault Sport Academy, Mia Sharizman, sera également présente, ainsi que nos pilotes de la Renault Sport Academy et nos membres Esports compléteront la programmation.

«Nous montrerons un aperçu de la RS20, mais elle ne sera pas physiquement présente lors de l’événement. Notre couverture en ligne ne comprendra aucun flux en direct. »

La couverture de Renault est très à la mode des équipes de Formule 1 optant pour des événements discrets pour aider à réduire les coûts et à la place faire des tests de pré-saison, qui commence le mercredi 26 février, le principal domaine d’intérêt.

Haas et Mercedes sont les deux premières équipes à révéler leurs livrées 2020 sur leurs voitures 2019 respectives.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.