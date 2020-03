Pas moyen d’avertir les fans plus tôt que le GP d’Australie était fermé, déclare le promoteur · .

Le promoteur du Grand Prix d’Australie a déclaré qu’il n’y avait aucune possibilité d’avertir les fans que la course allait être annulée.

Gates est resté fermé au public après l’heure d’ouverture prévue à 8h45 vendredi matin, dans un contexte de confusion quant à la poursuite de la course. Les fans ont ensuite été renvoyés lorsque l’événement a été annulé.

Le président du Grand Prix d’Australie, Paul Little, a déclaré que les organisateurs étaient “terriblement déçus que l’événement ne puisse pas se dérouler” et s’est excusé auprès des fans.

«Du point de vue du Grand Prix d’Australie, je devais juste dire désolé à nos fans. La santé, la sécurité et le bien-être des équipes et des personnes, et de la communauté en général, doivent avoir la priorité, et ce sera le cas. »

Près de 12 heures se sont écoulées entre l’annonce du retrait de McLaren de l’événement car un membre de l’équipe avait testé positif pour le Coronavirus et l’annulation de la course. Mais Little a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de dire plus tôt aux fans que la course était annulée.

“Nous sommes très conscients de notre responsabilité envers les fans”, a-t-il déclaré. «Nous savions qu’ils essayaient de franchir la porte.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

«Nous suivions toujours les conseils des médecins-conseils et c’était jusqu’à environ neuf heures. Nous avons compris que cette préoccupation était là, mais nous avions vraiment besoin de parler à nouveau de la Formule 1, de la FIA dans la matinée.

Un membre de l’équipe McLaren a été testé positif pour le coronavirus «Nous avons eu des discussions jusqu’à environ 2h30 du matin. Nous avons relancé ces discussions tôt le matin et la conclusion finale a été atteinte lorsque le communiqué de presse a été publié et nos fans aux portes ont été informés en conséquence. Je ne pense donc pas qu’il aurait été possible de le faire plus rapidement. “

Little a déclaré que la course n’avait pas été annulée tant que le médecin-chef n’avait pas décidé de ne pas aller de l’avant.

“Le test McLaren qui revient comme un test positif était évidemment quelque chose qui devait être traité médicalement”, a-t-il déclaré. «Le personnel médical s’est réuni du jour au lendemain à ce sujet: avec qui cette personne a été en contact, évidemment, l’impact sur l’équipe McLaren allait être très important là-bas, et il y a eu d’autres événements médicalement évolutifs dans le monde.

«Je pense que cela a amené le médecin-conseil à changer son point de vue sur la possibilité d’organiser un événement aujourd’hui par rapport à l’impossibilité d’organiser un événement aujourd’hui. Donc, c’était assez clair et tout au long de cela, nous ne remettons pas en question l’apport de cette source critique pour nous. »

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: