Pat Symonds: les constructeurs automobiles sont en difficulté

Date publiée: 12 janvier 2020

Le directeur technique de la Formule 1, Pat Symonds, estime que la refonte de 2021 est essentielle pour rendre la F1 durable à un moment où les constructeurs automobiles sont «en difficulté».

Les négociations sur les nouvelles règles, visant à rendre les sports plus abordables et compétitifs, ont créé un fossé à travers la grille avec les meilleures équipes voulant un changement minimal, tandis que celles plus bas de l’ordre étaient en faveur du remaniement.

Le nouveau règlement a cependant été voté et un plafond budgétaire de 175 millions de dollars par saison a été mis en place, bien que certains coûts tels que les salaires des chauffeurs et les salaires des cadres supérieurs ne soient pas inclus.

Et Symonds a clairement indiqué que ces changements devaient se produire – il pourrait voir la Formule 1 devenir de plus en plus insoutenable tandis que l’industrie automobile continue de lutter pour les ventes.

S’exprimant à Autosport International 2020, il a déclaré: «Les gens qui réussissent ont tendance à accueillir le changement et à y faire face beaucoup mieux que les autres. Avec les équipes, c’est un peu différent car il faut aussi se souvenir de l’énorme investissement impliqué.

«Lorsque nous travaillions sur la réglementation 2021, je dois dire que ceux à l’avant étaient plus résistants et ceux à l’arrière étaient moins résistants – enfin, pas moins résistants, ils étaient pleinement favorables.

“Je pense que c’est naturel. Mais ce que nous devons faire, c’est en faire une entreprise viable. Ce n’est pas une entreprise durable pour le moment.

«C’est très sain, mais ça ne restera pas aussi longtemps. Les constructeurs automobiles sont en difficulté, ils ne vendent pas de voitures, ils dépensent une fortune en électrification et des choses comme ça.

«Nous devons protéger l’avenir du sport, et nous ne le protégerons qu’en le rendant plus attrayant, en particulier pour les jeunes publics. Et cela impliquera des niveaux de changement. »

