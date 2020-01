Pat Symonds ne s’attendait pas à ce que Mercedes continue de régner

Date publiée: 20 janvier 2020

Pat Symonds ne s’attendait pas à ce qu’il faille six saisons aux rivaux de Mercedes pour les rattraper, mais pense qu’ils l’ont finalement fait.

Mercedes a peut-être décroché son sixième doublé de championnat consécutif en 2019, mais pendant une grande partie de la saison, elle n’était pas l’équipe à battre.

Ferrari a réduit l’écart avec le moteur de Mercedes, entamant la saison avec sans doute le meilleur moteur de la grille.

Cependant, les directives techniques de la FIA après les trois victoires de la Scuderia ont payé.

En tant que tel, Mercedes a atteint le score de 1-2 au classement des pilotes tout en ajoutant le championnat des constructeurs à son décompte.

C’est la sixième année consécutive que Mercedes met le double en sac.

Symonds dit qu’il ne prévoyait pas combien de temps il faudrait aux rivaux de Mercedes pour combler l’écart sur la bonne voie.

“C’est incroyablement impressionnant”, a déclaré Crash.net à Symonds lors du récent Autosport International Show.

«Si jamais vous allez chez HPP et Brixworth, vous comprenez pourquoi.

«Il y a tellement de bonnes personnes là-bas, si bien financées, un si bon équipement, un leadership incroyablement fort d’Andy Cowell.

“Ça ne me surprend plus maintenant [but] Je ne m’y attendais pas.

“Je pense que même si vous revenez au V8, je pense que la Mercedes était le moteur le plus puissant, et ils ne l’avaient pas toujours dans le meilleur châssis quand ils soutenaient vraiment McLaren, mais dès qu’il est entré dans le Brawn, il a remporté un championnat.

“Non, je ne l’aurais pas prévu.”

Il a ajouté: «Peut-être plus important encore, je n’aurais pas anticipé le temps qu’il a fallu aux autres pour rattraper leur retard. Ils ont rattrapé maintenant.

«Je pense que Mercedes dirait même que Ferrari est allée de l’avant. Mais cela m’a surpris combien de temps cela a pris. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.