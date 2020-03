Patron de COTA: la course d’Austin ne sera pas affectée

Date publiée: 16 mars 2020

Le patron du Circuit of the Americas, Bobby Epstein, est convaincu que la décision de fermer le circuit d’Austin n’aura pas d’impact sur le Grand Prix américain d’octobre.

Comme de nombreux autres sites sportifs, le Circuit des Amériques a temporairement fermé ses portes en réponse à l’épidémie de coronavirus.

Le circuit texan a fermé ses portes dimanche, interrompant toutes activités à la lumière de la sécurité publique.

COTA a déclaré dans un communiqué: «Sans concerts, courses et jeux, nous avons une utilisation limitée.

«Naturellement et surtout, la sécurité publique prime sur les rassemblements festifs.

«C’est notre plus grand espoir que notre communauté reste en bonne santé, et lorsque le virus passe, nous retrouvons pendant de nombreuses années des moments précieux avec des amis et la famille.

«Nous avons le cœur brisé pour nos employés (et leurs familles) qui passent toute l’année à se préparer à accueillir des invités d’Austin et du monde entier, mais se retrouvent désormais sans travail.

«La joie de créer des occasions mémorables a été remplacée par la réalité décevante d’une crise mondiale.

«C’est en effet un moment terrible dans le domaine de l’événementiel et de l’hôtellerie. Surtout, nous espérons que tout le monde reste en bonne santé, tient compte de la prudence conseillée par les dirigeants et les experts, et revient au COTA lorsque les bons moments reviendront. »

pic.twitter.com/G7jklnDL22

– Circuit des Amériques (@COTA) 15 mars 2020

Plus tôt ce mois-ci, la COTA a annoncé que la course MotoGP qui était prévue pour avril avait été repoussée à novembre tandis que l’événement IndyCar d’avril est également suspendu.

Epstein, cependant, est confiant qu’une fois que la piste sera de nouveau opérationnelle, la fermeture temporaire n’aura aucun impact sur le Grand Prix de F1 d’octobre.

“Au cours des 90 prochains jours seulement, des événements représentant près de 600 000 visiteurs munis d’un billet ont été reportés, annulés ou sont en danger”, a déclaré Epstein à Motorsport.com.

“Les mesures prises aujourd’hui n’ont aucun impact sur la capacité de COTA à accueillir le Grand Prix.”

