Paul Ricard fait encore des changements pour la course 2020

Date publiée: 21 mars 2020

Malgré la menace de la pandémie de coronavirus, Paul Ricard, domicile du GP de France, prévoit de modifier les pistes.

La piste a été critiquée pour avoir créé un manque d’action en ce qui concerne les courses de Formule 1, en particulier l’événement 2019 était à oublier.

Le directeur du Grand Prix de France, Eric Boullier, avait annoncé précédemment que des modifications allaient être apportées à la configuration de Paul Ricard pour promouvoir davantage de dépassements, et bien que les sept premières courses de la saison 2020 soient annulées ou reportées, ces ajustements continueront de se produire.

Mais, il a dit que les détails resteront désormais confidentiels plus longtemps.

“Juste avant la pandémie, nous étions prêts à annoncer certains changements pour 2020, mais aussi pour 2021 et 2022”, a révélé Boullier à Canal +, cité par Grandprix247.com.

«C’est un projet que nous avons développé avec la FOM, la FIA et le circuit Paul Ricard. Pour le moment, nous allons attendre qu’il y ait un peu plus de visibilité dans notre quotidien en dehors du confinement pour annoncer autre chose.

«Nous avons une piste qui est ce qu’elle est, mais nous avons trouvé des solutions qui devraient effectivement améliorer le dépassement, en tout cas la prise de risque des pilotes, donc par définition le spectacle.

“Et l’année prochaine, nous aurons d’autres possibilités de changements, ce qui malheureusement ne peut plus être fait dans le temps imparti, mais nous verrons en 2021 selon la nouvelle réglementation [which will not come into force until 2022], nous aurons toujours la possibilité de changer le circuit. “

Le calendrier actuel verrait le GP de France se dérouler du 26 au 28 juin en troisième manche de la saison, mais ce n’est pas sûr.

Actuellement, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits en France, tandis que la Formule 1 travaille sur un calendrier réduit et retravaillé pour le début de la saison 2020.

