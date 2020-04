Penske achète la Formule 1, Stroll et Wolff achètent Ferrari

Dans les nouvelles qui devraient secouer le monde du sport automobile, nous avons appris que le chef de Mercedes du sport automobile Toto Wolff et le milliardaire canadien Lawrence Stroll ont conclu un accord pour acheter 51% de Ferrari et ont en même temps engagé leur ami Roger Penske pour acheter la Formule 1 .

Une annonce confirmant ce dernier développement attendu d’ici quelques heures.

Alors que le monde était en lock-out, Stroll, Wolff et Penske ont été très occupés en coulisses pour concocter une prise de contrôle audacieuse du légendaire constructeur automobile italien et du sport de la F1 en un seul coup.

Couplé au récent achat par Stroll d’une partie importante d’Aston Martin et de Racing Point plus tôt, son portefeuille automobile s’est développé de manière impressionnante. La Ferrari acquiert le joyau de la couronne de son empire.

Wolff devrait diriger le côté sportif de Maranello et le redynamiser comme il l’a fait pour Mercedes, tandis que Stroll sera le président de l’équipe succédant à Agnelli scion John Elkann qui restera au conseil d’administration tout comme Piero Ferrari qui aurait soutenu la traiter dès le départ.

Les manœuvres luisantes du consortium Wolff-Stroll ont conduit à la prise de contrôle improbable car ils avaient réussi à acheter une participation majoritaire, achetant à des investisseurs privés, dans ce qui était un raid d’entreprise rapide et lisse qui aura des répercussions sismiques.

Cette évolution survient lorsqu’il est apparu plus tôt ce mois-ci que Liberty Media avait approché Stroll et Wolff pour acheter de la F1, mais à ce stade, la paire avait les yeux rivés sur le cheval cabré mais ne pouvait pas laisser passer une bonne affaire.

Les rapports suggèrent que la paperasse était finale avec Chase Carey prêt à signer lorsque le FOM a été informé que Roger Penske était maintenant dans la boucle et plongerait dans son empire pour financer l’achat du sport de Liberty – verrou, stock et baril – pour le prix convenu de 2,5 milliards de dollars, ce qui représente un peu plus de la moitié de ce que les Américains ont acheté ce sport il n’y a pas si longtemps.

Mais la pandémie de COVID-19 a signifié une catastrophe de revenu massive qui engloutira rapidement tout l’argent qui traîne. En d’autres termes, Liberty était désireux de réduire leurs pertes et Penske a été envoyé comme sauveur lorsque Stroll et Wolff lui ont ouvert la porte pour faire du trio les hommes les plus puissants du sport automobile moderne.

D’où la rapidité de l’accord qui a été déclenché le 24 mars et qui a été signé le vendredi 27 mars avec l’annonce en attente.

À la fin de cette semaine, signore Wolff et signore Stroll auront des bureaux à Maranello tandis que Penske ajoutera la F1 à son vaste portefeuille d’activités, y compris une équipe de course légendaire et l’Indianapolis Motor Speedway.

L’avenir de Toto reste incertain mais devrait être clarifié plus tard dans la journée, lorsque cette nouvelle deviendra grand public. Un initié proche du centre de la tempête suggère que Daimler reconsidérera son rôle en F1 et devrait vendre l’équipe au plus offrant fin 2021, lorsque les règles actuelles prendront fin.

Le mot est qu’ils reviendront à l’approvisionnement en moteur avec McLaren susceptible d’être l’équipe d’usine préférée, tandis que Aston Martin (alias Racing Point) passera à la puissance Ferrari, renforçant le camp propulsé par une équipe supplémentaire.

Inévitablement, cette évolution met en doute l’avenir de Lewis Hamilton (Mercedes) et de Sebastian Vettel (Ferrari) qui sont hors contrat à la fin de cette année. On ne sait pas si l’un des conducteurs a été informé de l’actualité, alors qu’aucun d’eux n’a commenté à ce stade, mais attendez-vous à une explosion des médias sociaux lorsque cette nouvelle deviendra officiellement officielle.

Il est bien connu que Hamilton a eu des discussions avec l’ancien régime Ferrari, mais a déclaré sa loyauté à Mercedes, en sera-t-il de même lorsque Wolff quittera le navire et commencera à diriger la Scuderia lorsqu’il prendra la relève fin 2020?

Pendant ce temps, Stroll senior est peu susceptible d’évincer la propriété chaude Charles Leclerc qui s’est bien installé dans l’équipe et le mot est que le magnat de l’habillement ne contiendra Hamilton que dans la voiture sœur, mais si l’Anglais décide de rester fidèle à Mercedes – peut-être faire un aller-retour à McLaren dans le processus – alors on pourrait s’attendre à ce que Lance Stroll intervienne en tant que coéquipier du Monaco Kid.

Dans les prochains jours, il sera intéressant de savoir pourquoi Wolff et Stroll ont abandonné l’idée d’acheter de la F1, mais ont plutôt ouvert la porte à l’achat par Penske du sport au plus haut niveau. Ferrari est-elle vraiment une meilleure affaire?

Voici un extrait du communiqué de presse qui devrait être envoyé plus tard dans la journée par la nouvelle direction de Ferrari:

«Aujourd’hui, ce sera une journée historique pour la Formule 1 et le sport automobile dans son ensemble, l’équipe la plus emblématique du sport – Ferrari – souhaite la bienvenue à MM. Lawrence Stroll et Toto Wolff à Maranello en tant que président et président sportif respectivement.

Cela marque une nouvelle ère pour Ferrari car les nouveaux vents du changement galvaniseront l’esprit de la Scuderia et de Tifosi. Le fait que notre équipe aux débuts modestes sous la direction de M. Enzo Ferrari puisse aujourd’hui attirer l’homme qui a fait de Mercedes l’équipe la plus puissante de l’histoire de la F1 témoigne de ceux qui ont saigné de rouge.

L’objectif n’est pas seulement de continuer à établir la référence en matière de voitures de sport, mais aussi de ramener notre équipe au sommet de la hiérarchie F1 où elle n’est pas restée trop longtemps.

M. Stroll, un grand collectionneur de nos voitures, a de grandes ambitions pour la marque tandis que lui et M. Wolff dévoileront leur plan d’action lors d’une conférence de presse plus tard dans la journée. »

Dans un communiqué de presse distinct du bureau de Roger Penske, l’extrait suivant nous a été envoyé par courrier électronique:

«La Formule 1 appartient désormais à M. Roger Penske. Dans un accord d’une valeur de 2,5 milliards de dollars, Liberty Media a accepté de remettre les clés du n ° 2 St. James’s Market de Londres le premier avril, après quoi le capitaine prendra la barre du navire.

M. Penske et ses associés présenteront l’actualité lors d’une conférence de presse virtuelle plus tard dans la journée (heure à confirmer) et avec lui les plans de la première série de roues ouvertes qui comprend un retour à Indianapolis pour la F1; une plus grande synergie entre Indycar et F1 couplée à la perspective d’un retour d’Indycar en Europe pour quelques courses chaque année.

De plus amples informations et un dossier de presse numérique vous seront envoyés par e-mail lorsque les nouvelles seront officialisées. »

À ce stade, aucune des parties n’a commenté une fois approché ce rapport, mais nous avons plutôt reçu un e-mail de la part de leurs docteurs respectifs indiquant “de plus amples informations seront mises à disposition à 16h00 GMT” provenant du camp Stroll-Wolff et un ” nous vous enverrons une URL Google Hangouts pour participer à la conférence de presse en ligne à 17h00 HE où d’autres informations seront révélées “du groupe Penske.

Rapport en cours…

