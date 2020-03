Penske: Je veux que la Formule 1 revienne à Indy

Le propriétaire d’Indianapolis Motor Speedway, Roger Penske, a exprimé son soutien au retour de la Formule 1 sur le circuit, même s’il admet qu’il est encore loin d’en faire une réalité.

Dernière course au Brickyard en 2007, la F1 a depuis fait son apparition aux États-Unis sur le circuit d’Austin d’Amérique, avec une deuxième course à Miami provisoirement sur les cartes.

Et pourtant, Penske, qui est l’un des plus grands noms du sport automobile américain avec des équipes en NASCAR, IMSA et IndyCar, a révélé qu’il avait commencé à faire pression sur les propriétaires de F1 Liberty Media pour qu’ils se concentrent plutôt sur Indy.

«Mon fils Greg a rencontré [Liberty Media’s] Chase Carey et a eu quelques discussions préliminaires au cours des deux dernières semaines », a déclaré Penske à RACER.

«Je veux voir la F1 revenir à un moment donné ainsi que les voitures de sport. Indianapolis est pour les pur-sang et nous voulons le rendre spécial. “

Cependant, Penske a souligné qu’il aurait besoin à la fois de solides finances et de temps pour faire fonctionner un accord F1, et que la première série à roues ouvertes n’était que l’une des nombreuses qu’il essayait d’attirer sur la piste.

“Je ne sais pas encore si l’économie [of F1] logique, mais nous n’envisagerions pas de le faire avant 2022 », a-t-il déclaré.

.