Penske: Je veux voir la F1 revenir à Indianapolis

Le fait que The Captain dirige maintenant Indycar et possède le légendaire Indianapolis Motor Speedway, le sport automobile est le plus riche et, au milieu de l’incertitude de la pandémie COVID-19 qui a mis le monde en pause, Roger Penske pense à l’avenir et en voit un avec Formule 1 et voitures de sport visitant le Brickyard sanctifié.

Penske a finalisé son achat d’Indianapolis Motor Speedway au début du mois de janvier de cette année, devenant ainsi le quatrième propriétaire de l’installation historique et des filiales qui incluent la série IndyCar.

Le speedway appartenait à Tony Hulman et Hulman & Co. depuis 1945, mais la famille a demandé conseil à Penske lorsque Tony George et ses trois sœurs ont décidé de vendre. Penske a sauté sur l’occasion.

S’adressant à Racer, Penske a déclaré à propos de la perspective d’un retour de la F1 sur son site: «Mon fils Greg a rencontré Chase Carey et a eu quelques discussions préliminaires. Est-il temps de revoir une course de F1? Je ne sais pas encore si l’économie a du sens, mais nous n’envisagerions pas de le faire avant 2022. »

«Je veux voir la F1 revenir à un moment donné ainsi que les voitures de sport. Indianapolis est pour les pur-sang et nous voulons le rendre spécial. J’ai eu quelques discussions avec (le président de l’IMSA) John Doonan et je pense qu’il y a un bon potentiel pour courir une course d’endurance sur le Speedway

«Nous voulons vraiment créer de nouvelles courses et une meilleure utilisation du Speedway. Nous voulons des choses qui durent longtemps et qui incitent nos fidèles fans à venir sur le Speedway et à amener leurs amis et leur famille. C’est une formidable opportunité pour nous de faire la différence », a ajouté Penske.

Le milliardaire américain a une histoire illustre dans le sport avec deux départs de Grand Prix sur son CV, mais a couru dans l’Indianapolis 500 en dépit de se voir offrir un siège mais l’a refusé pour des raisons professionnelles; la recrue Mario Andretti est intervenue pour que Penske passe ce test…

Au lieu de cela, Penske a continué à construire un empire automobile massif avec le sport automobile à sa base. Il a même essayé la F1 en tant que constructeur de 1974 à 1976, mais a finalement quitté la scène lorsque son ami proche et légende de la course Mark Donohue a été tué lors du Grand Prix d’Autriche de 1975.

