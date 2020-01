Perez: C’est une grande année à venir pour nous

La saison de Formule 1 2020 verra une amélioration significative par rapport à Racing Point, selon le pilote de l’équipe, Sergio Perez.

S’exprimant dans une interview avec Autosport, le Mexicain de 29 ans a suggéré que la campagne 2019 de son équipe avait été entravée par leurs précédentes difficultés financières, et 2020 serait la première occasion pour la nouvelle administration du propriétaire Lawrence Stroll d’avoir vraiment un impact.

“Il y a un très gros potentiel dans cette équipe”, a déclaré Perez. «Je pense que cette année, nous devrions pouvoir le voir.»

Passant du cinquième en 2018 (en combinant les scores des deux tenues de Force India) au septième en 2019, le tout nouveau Racing Point n’a pas été en mesure de maintenir son impressionnante série de résultats depuis la saison 2015, mais Perez conserve les capacités de l’équipe de l’usine pourra à nouveau briller.

“Je ne pense pas qu’il y ait une équipe qui puisse grandir autant que celle-ci déjà pour cette année, et [the new regulations in] 2021 est une grande opportunité pour nous de nous mélanger avec les grands garçons.

«La saison dernière, d’après ce que je vois, nous nous attendions à un peu de recul.

“Je pense que c’est une grande année qui s’annonce pour nous, car c’est absolument la première année où nous verrons la nouvelle administration de l’équipe entrer en jeu.”

Le coéquipier de Perez, Lance Stroll, a également fait écho à ses sentiments.

«Si je regarde en arrière l’année dernière, nous sommes entrés dans la saison avec quelques difficultés à cause de notre situation l’année dernière et des problèmes que l’équipe avait et qui ont vraiment retardé le processus de développement.

«Donc, si je regarde où nous en sommes maintenant et pour l’année prochaine, nous avons certainement une longueur d’avance sur la situation de l’année dernière [in 2018], donc ça m’excite vraiment. “

