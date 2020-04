Pérez, Hamilton, Bottas, Norris et Williams font don d’articles pour la campagne contre le coronavirus

En ces temps sans précédent, les équipes sportives du monde entier mettent de côté les rivalités compétitives pour s’unir contre un adversaire commun. Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Lando Norris et l’équipe Williams ont rejoint cette cause.

Dans le cadre de la vente aux enchères Bonhams Blue au profit du NHS, les fans peuvent mettre la main sur l’une des combinaisons de course de Sergio Pérez, telle qu’elle a été utilisée lors des essais de pré-saison de Formule 1 2020 sur le Circuit de Barcelone-Catalogne.

Cette combinaison ignifuge haut de gamme Alpinestars présente la marque rose emblématique qui est devenue synonyme de Racing Point et du partenaire titre BWT et est l’une des rares qui existe actuellement, revenant de Melbourne, en Australie, où elle devait être utilisée pour la première Course de Formule 1 de la saison 2020, le costume a été magnifiquement encadré par Memento Exclusives, prêt à être présenté par le soumissionnaire gagnant dans une place d’honneur.

Parallèlement au procès, le soumissionnaire retenu aura également la possibilité de parler à Checo lui-même lors d’un appel vidéo privé plus tard cette année.

Dans le cas des pilotes Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, ils ont fait don d’une de leurs combinaisons avec lesquelles ils ont concouru l’année dernière, tout comme Lando Norris.

Williams a quant à lui fait don d’une expérience VIP pour deux personnes au GP britannique 2021, en commençant par une visite de l’usine et du musée de l’équipe vendredi. Plus tard, ils auront accès au paddock du circuit de Silverstone et au camping-car Williams.

L’enchère se terminera le mercredi 29 avril à midi au Royaume-Uni.

Ici vous pouvez voir tous les articles et expériences disponibles, avec laquelle il est prévu de lever un total de 100 millions de livres sterling.

